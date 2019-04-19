Экономика
Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублейИнтерфакс вчера в 08:47
Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.
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Если мы до 1 июля этого года не решим вопрос с защитой покупателей апартаментов, то у нас появляется существенный риск, что через год-два у нас не будет обманутых дольщиков, которые купили жилье, но появится большое число обманутых дольщиков, которые купили апартаменты.
— Николай Николаев, российский политикРБК вчера в 12:21
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Депутат предложил обязать застройщиков апартаментов платить взносы в Фонд дольщиков
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