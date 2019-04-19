Экономика
Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублейИнтерфакс вчера в 08:47
Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.
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Если мы до 1 июля этого года не решим вопрос с защитой покупателей апартаментов, то у нас появляется существенный риск, что через год-два у нас не будет обманутых дольщиков, которые купили жилье, но появится большое число обманутых дольщиков, которые купили апартаменты.
— Николай Николаев, российский политикРБК вчера в 12:21
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Застройщиков апартаментов могут заставить платить отчисления в фонд защиты дольщиков
Политическая Экспертизавчера в 13:53
Депутат предложил обязать застройщиков апартаментов платить взносы в Фонд дольщиков
Интерфаксвчера в 10:50
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Происшествия
В США две школьницы задержаны за планы совершить серию убийств
Две 14-летних девочки во Флориде были арестованы после того, как учитель обнаружил их планы убить девять человек, говорится в сообщении местного шерифа.
Обновлено вчера в 16:52
Транспорт
Парад ретротрамваев пройдет на Чистопрудном бульваре в Москве
Ежегодный парад ретротрамваев, приуроченный к 120-летию открытия трамвайного движения в Москве, пройдет в субботу на Чистопрудном бульваре.
Обновлено вчера в 17:24
Наука
Эффективность занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено вчера в 22:02
Политика
На видео попала раздача денег массовке Порошенко у «Олимпийского»
Представители Нацкорпуса Украины опубликовали видео, на котором, предположительно, массовка украинского президента Петра Порошенко получает деньги рядом со стадионом "Олимпийский" в Киеве, где проходили его дебаты с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:09
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Почти 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье
Не менее 289 человек потеряли имущество в результате природных пожаров в Забайкальском крае, сообщила администрация региона.
Обновлено в 00:07
Единоборства
Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге
Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Спорт
Олимпийский чемпион Кипроп дисквалифицирован на 4 года за допинг
Олимпийский чемпион Пекина-2008 в беге на 1500 м кениец Асбел Кипроп дисквалифицирован на 4 года за допинг.
Обновлено в 04:48
Авто
Кроссовер от Geely привезут в Россию. Почти BMW X4
Новый купе-кроссовер Geely FY11, который уже в мае поступит на китайский рынок, в 2020 году приедет в Россию.
Обновлено 18 апреля в 06:03
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Политика
Прокуратура США рекомендовала приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Прокуратура США рекомендует суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста
Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
«Арсенал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Общество
Квадратные метры семьи Соболь подняли вопрос о ее незаконных доходах
Невысокие доходы Любовь Соболь не раз утверждала, что её доход ограничивается заработной платой в "ФБК", а публикация соответствующих документов для неё – дело этики.
Обновлено в 06:29
Общество
Андрей Воробьев дал старт Общеобластному субботнику
Обновлено в 05:33
Наука
Британские ученые выявили набор генов, снижающих аппетит
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25
Здоровье
Минздрав Башкирии прокомментировал сокращение замов главврачей в республиканских больницах
«Правительство Башкирии уберет из штатных расписаний медучреждений республики избыточные позиции заместителей главных врачей, а высвободившиеся средства, а это порядка 78 млн. рублей, направит на повышение зарплат», — пояснил он на свой странице в Facebook.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В поселке Песочное местного жителя связали в его же доме и украли евро
С заявлением в полицию обратился пострадавший 51-летний мужчина. Он сказал, что злоумышленников было четверо.
Обновлено в 04:32
Общество
Бизнесмены Петербурга примут участие в весеннем субботнике 20 апреля
Обновлено вчера в 13:37
Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.
Обновлено в 04:38
Авто
Вариации кроссовера Renault Arkana раскрыты до премьеры
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), размещённое Росстандартом в открытом доступе, позволяет судить о модификациях, которые к лету будут предложены покупателям паркетника Renault Arkana.
Обновлено вчера в 08:59