Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублейИнтерфакс вчера в 08:47

Если мы до 1 июля этого года не решим вопрос с защитой покупателей апартаментов, то у нас появляется существенный риск, что через год-два у нас не будет обманутых дольщиков, которые купили жилье, но появится большое число обманутых дольщиков, которые купили апартаменты.

Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.

Происшествия В США две школьницы задержаны за планы совершить серию убийств Две 14-летних девочки во Флориде были арестованы после того, как учитель обнаружил их планы убить девять человек, говорится в сообщении местного шерифа.

Транспорт Парад ретротрамваев пройдет на Чистопрудном бульваре в Москве Ежегодный парад ретротрамваев, приуроченный к 120-летию открытия трамвайного движения в Москве, пройдет в субботу на Чистопрудном бульваре.

Политика На видео попала раздача денег массовке Порошенко у «Олимпийского» Представители Нацкорпуса Украины опубликовали видео, на котором, предположительно, массовка украинского президента Петра Порошенко получает деньги рядом со стадионом "Олимпийский" в Киеве, где проходили его дебаты с Владимиром Зеленским.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.

Происшествия Почти 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье Не менее 289 человек потеряли имущество в результате природных пожаров в Забайкальском крае, сообщила администрация региона.

Единоборства Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".

Спорт Олимпийский чемпион Кипроп дисквалифицирован на 4 года за допинг Олимпийский чемпион Пекина-2008 в беге на 1500 м кениец Асбел Кипроп дисквалифицирован на 4 года за допинг.

Авто Кроссовер от Geely привезут в Россию. Почти BMW X4 Новый купе-кроссовер Geely FY11, который уже в мае поступит на китайский рынок, в 2020 году приедет в Россию.

Политика Россия ответила Украине запретом экспорта нефти Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.

Политика Прокуратура США рекомендовала приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы Прокуратура США рекомендует суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.

Экономика Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.

Музыка Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Армия и оружие Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).

Гаджеты Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.

Происшествия В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.

Общество Квадратные метры семьи Соболь подняли вопрос о ее незаконных доходах Невысокие доходы Любовь Соболь не раз утверждала, что её доход ограничивается заработной платой в "ФБК", а публикация соответствующих документов для неё – дело этики.

Здоровье Минздрав Башкирии прокомментировал сокращение замов главврачей в республиканских больницах «Правительство Башкирии уберет из штатных расписаний медучреждений республики избыточные позиции заместителей главных врачей, а высвободившиеся средства, а это порядка 78 млн. рублей, направит на повышение зарплат», — пояснил он на свой странице в Facebook.

Политика В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.