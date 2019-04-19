Экономика
Фонд защиты прав дольщиков собрал 19 млрд рублейМойка78 вчера в 01:26
Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства с начала своей работы собрал около 19 млрд рублей. Он распространяется на 450 тысяч квартир, сообщил замгендиректора фонда Алексей Ниденс.
Читать в источнике
Оценить
Если мы до 1 июля этого года не решим вопрос с защитой покупателей апартаментов, то у нас появляется существенный риск, что через год-два у нас не будет обманутых дольщиков, которые купили жилье, но появится большое число обманутых дольщиков, которые купили апартаменты.
— Николай Николаев, российский политикРБК 19 апреля в 12:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Николаев: застройщиков апартаментов могут обязать платить в Фонд дольщиков
РИА Новости19 апреля в 10:51
Депутат предложил обязать застройщиков апартаментов платить взносы в Фонд дольщиков
Интерфакс19 апреля в 10:50
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 07:09, Ашберн
Политика
Зеленский зачитал рэп Эминема и проголосовал на выборах
Обновлено в 04:48
Происшествия
Появилось видео взрыва в церкви на Шри-Ланке
Утром, около 8:40 по местному времени, по данным полиции, взрывные устройства сработали почти одновременно в шести местах: в католической церкви Святого Антония в Коччикаде (Западная провинция), церкви Святого Себастьяна в Катувапитье в Катане, церкви в Баттикалоа, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand Hotel и Kingsbury (последние три находятся в столице Шри-Ланки).
Обновлено в 07:06
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
Обновлено в 05:40
Политика
В Совфеде ответили украинскому генералу, мечтающему о развале России
Опасность распада государства является намного более реальной для Украины, чем для России, заявил член Совета Федерации Сергей Пушков, комментируя соответствующее заявление украинского военного эксперта Игоря Романенко.
Обновлено в 06:18
Политика
Лавров объяснил, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стала выступать с заявлением о непризнании президентских выборов на Украине в 2014 году по просьбе Парижа и Берлина, поскольку победитель Петр Порошенко обещал урегулировать конфликт в стране за "две-три недели".
Обновлено в 04:31
Интернет
Facebook и Google узнали об употреблении наркотиков пользователями через приложения
33 из 36 приложений, найденных исследователями по ключевым словам «депрессия» и «отказ от курения», передавали информацию рекламодателям или сторонним компаниям, чаще всего Facebook и Google.
Обновлено в 04:58
Общество
Состояние Дмитрия Быкова улучшилось
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей в самом дорогом ресторане на Рублевке
20 апреля в одном из фешенебельных ресторанов на Рублевке Пугачева с размахом отметила свое 70-летие. Об этом сообщает издание Starhit.
Обновлено в 07:01
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти
Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Наука
Наноудобрения будущего стали реальностью
В результате тесного сотрудничества двух ведущих европейских научных групп по созданию и исследованию гуминовых наноудобрений были разработаны препараты для предотвращения хлороза растений.
Обновлено в 04:41
Политика
Россия арендует на 49 лет сирийский порт Тартус
Россия в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам встречи с президентом САР Башаром Асадом.
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Первый экзит-пол с выборов президента опубликовали украинские журналисты
В сети появился первый экзит-пол с выборов президента Украины.
Обновлено в 06:52
Футбол
Игуаин: раньше не выходил на улицу, боялся услышать критику
Несколько раз было так, что я не выходил на улицу, боялся услышать критику в отношении своей игры. Я не должен был так себя вести.
Обновлено в 06:32
Музыка
Дельфин выступит с концертом в новосибирской «Подземке»
В новосибирской «Подземке» 25 апреля пройдет большой концерт музыканта Дельфина.
Обновлено в 02:12
Политика
Лавров рассказал о поддержке США автокефалии «новой церкви» Украины
Россия обладает достаточным количеством фактов того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:56
Спорт
Фигуристы Леонова и Шулепов поженились
Обновлено в 06:31
Футбол
Роналду: горжусь тем, что помог написать страницу истории «Ювентуса»
Обновлено вчера в 17:06
Наука
Статины могут быть малоэффективны при высоком уровне холестерина
Актуальность проблемы Результаты исследования подчеркивают необходимость применения персонализированной медицины в борьбе с высоким уровнем холестерина и снижением высоких рисков сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта в будущем, так как именно вышеперечисленные заболевания являются на сегодняшний день основными причинами смерти во всем мире.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Общество
Что для крымчан приготовили звезды на следующую неделю
Грядущая неделя станет благоприятным периодом для построения планов.
Обновлено в 04:59
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Общество
Пенсионер из Британии обошел 51 тысячу пивных баров
Довольно скромная цифра объясняется тем, что в каждом из заведений Брюс старается выпивать всего по 0,5 стакана пива, чтобы успеть обойти побольше баров.
Обновлено в 02:20
Футбол
Ловчев: вижу все минусы в игре «Спартака», но всё же поддерживаю Кононова
Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поддержал главного тренера московского клуба Олега Кононова и поделился мнением об игре команды.
Обновлено в 06:51
Наука
Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью
Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено вчера в 06:03