Экономика
Фонд защиты прав дольщиков собрал 19 млрд рублейМойка78 вчера в 01:26
Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства с начала своей работы собрал около 19 млрд рублей. Он распространяется на 450 тысяч квартир, сообщил замгендиректора фонда Алексей Ниденс.
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Если мы до 1 июля этого года не решим вопрос с защитой покупателей апартаментов, то у нас появляется существенный риск, что через год-два у нас не будет обманутых дольщиков, которые купили жилье, но появится большое число обманутых дольщиков, которые купили апартаменты.
— Николай Николаев, российский политикРБК 19 апреля в 12:21
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Застройщиков апартаментов могут заставить платить отчисления в фонд защиты дольщиков
Политическая Экспертиза19 апреля в 13:53
Николаев: застройщиков апартаментов могут обязать платить в Фонд дольщиков
РИА Новости19 апреля в 10:51
Депутат предложил обязать застройщиков апартаментов платить взносы в Фонд дольщиков
Интерфакс19 апреля в 10:50
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