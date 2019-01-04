Экономика
Фонд содействия инновациям поддержит проекты по привлечению молодежи
Фонд содействия инновациям поддержит проекты по привлечению молодежиРИА Новости05:18
Правительство РФ разрешило Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонду содействия инновациям) направлять субсидии проектам по вовлечению молодёжи в инновационную деятельность, сообщается на сайте кабинета министров.
РИА Новости05:18
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Девять проектов ТюмГУ поддержаны Фондом содействия инновациям
Московский Комсомолец Тюмень04 января в 23:10
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Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) зависит от России.
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"Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками Посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.
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В ближайшие 10 лет в России появится профессия судьи беспилотных автомобилей.
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В жилом доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась 31 декабря, снесут два подъезда, сообщается на сайте губернатора Челябинской области.
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