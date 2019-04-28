Политика
Фонд развития Абу-Даби внесет в ЦБ Судана $250 млнТАСС 09:27
Фонд развития Абу-Даби (Abu Dhabi Fund for Development) подписал в воскресенье соглашение с суданским Центральным банком (ЦБ) о внесении $250 млн для повышения ликвидности и укрепления финансового положения Судана. Об этом сообщило Информационное агентство ОАЭ.
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Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
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Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в Москву
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Ситуация с электромобилями на российском рынке
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