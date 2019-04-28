Политика
Фонд развития Абу-Даби внесет в ЦБ Судана $250 млнТАСС 09:27
Фонд развития Абу-Даби (Abu Dhabi Fund for Development) подписал в воскресенье соглашение с суданским Центральным банком (ЦБ) о внесении $250 млн для повышения ликвидности и укрепления финансового положения Судана. Об этом сообщило Информационное агентство ОАЭ.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:13, Ашберн
Общество
За сутки Нева обмелела почти на полметра
Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
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Лариса Гузеева рассказала подписчикам о тяжелой утрате
Под публикацией, где Гузеева поздравила подписчиков с Пасхой, у нее спросили о настроении в этот день.
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«Северный поток — 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год
Доступ европейских граждан к «Северному потоку — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.
Обновлено в 19:19
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«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Общество
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Футбол
Манчестер Юнайтед — Челси 1:1
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» в центральном матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1.
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Авиастроительная компания «Иркут», занимающаяся разработкой пассажирского лайнера МС-21-300, показала видео полета опытного образца самолета.
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Первый канал проверит итоги голосования в шоу «Голос. Дети»
Как сообщало ИА REGNUM, победу в конкурсе присуждали по результатам зрительского голосования.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына
Саммит Россия — КНДР В четверг, 25 апреля, Владимир Путин и Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую полноформатную встречу.
Обновлено в 07:29
Футбол
«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании
Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:59
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Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 02:52
Наука
Вакцина против рака успешно протестирована на людях
Проведены клинические исследование, результаты которых говорят о том, что организм может приобрести иммунитет к раку толстой кишки.
Обновлено вчера в 00:16
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Обновлено вчера в 21:58
Авто
Toyota открыла свой аналог знаменитого Нюрбургринга
Многие производители тестируют свои новинки на треках Нюрбургринга в Германии. Однако, похоже, что Toyota откажется от этой возможности.
Обновлено в 13:10
Общество
Зачем нужны частные кладбища? Эксперт - о новом «похоронном» законе
— Одновременно с новым законом Минстрой предложил добавить в Кодекс об административных правонарушениях статью о штрафах за нарушения на похоронном рынке (от 5 тыс. до 1 млн руб.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено в 10:30
Общество
Жизнь наладится, но не у всех: гороскоп от Павла Глоба на май
Впереди самый последний весенний месяц май, на который многие знаки Зодиака планируют грандиозные планы Астролог Павел Глоба составил свое предсказание на данный период, где подробно расписал, к чему стоит готовиться многим созвездиям в предстоящем месяце.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Мужчина и женщина пострадали при ДТП в Анивском районе
ДТП произошло 27 апреля в 22:00.
Обновлено в 19:45
Происшествия
Стрельба произошла у церкви в Балтиморе
В американском городе Балтимор в результате стрельбы у церкви погиб один человек. Об этом сообщает The Baltimor Sun.
Обновлено в 18:51
Политика
Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине
Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
Обновлено в 19:18
Баскетбол
«Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в серии плей-офф НБА
Следующий матч состоится в ночь на 1 мая в Окленде. Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА.
Обновлено в 18:15
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«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной
Обновлено 26 апреля в 12:26
Футбол
Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол
Обновлено в 12:07
Политика
СНБО решила ликвидировать «Укроборонпром»
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вместо концерна "Укроборонпром" будет создан новый государственный орган.
Обновлено в 07:13
Общество
Дождь на Пасху - приметы
Знание примет о дожде на Пасху может помочь и современному человеку, ведь эти поверья нередко оказываются довольно правдивыми, передает womanadvice.ru.
Обновлено в 13:25
Футбол
Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFA
Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 18:11