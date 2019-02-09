Экономика
Фонд поддержки развития образовательных технологий появится в РоссииТАСС 05:07
Фонд по внедрению технологических решений в сферу образования будет создан в России, объем финансирования проектов отечественных разработчиков в этой сфере составит более 7 млрд рублей, сообщил в субботу на IV Съезде отраслевого союза "Нейронет" в Москве специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
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Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
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Отмечается, что пилотам почти удалось посадить самолет, но сильный ветер не позволил завершить маневр и лайнеру пришлось делать круг, чтобы вновь пойти на посадку.
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Авто
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Общество
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Общество
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Археологическая группа Марийского государственного университета рассказала об экспедициях, раскопках, находках и роли астраханских степных сусликов в обнаружении уникальных исторических артефактов.
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«Дизельный» скандал разгорелся в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что Volkswagen искажал данные о вредных выхлопах в атмосферу.
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Общество
Во Франции в эту субботу «желтые жилеты» проведут 13-й день протестов
Движение "желтых жилетов" намеревается в эту субботу провести очередной, 13-й по счету, день протестных акций.
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Происшествия
В зоопарке Лондона суматранский тигр задрал невесту
В зоопарке Лондона суматранский тигр по кличке Асим задрал невесту.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи
Обновлено в 04:59
Авто
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Обновлено вчера в 07:27
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В 2032-м планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется "апробированием средств передвижения по поверхности".
Обновлено вчера в 23:29
Музыка
Лазарев рассказал о своих шансах на «Евровидении-2019»
Российский исполнитель Сергей Лазарев, который на песенном конкурсе «Евровидение-2019» будет представлять нашу страну, заявил, что сделает всё, что в его силах, чтобы выступить в Тель-Авиве достойно.
Обновлено в 05:19
Авто
Opel показал первый тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено вчера в 05:00
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АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
Обновлено вчера в 14:45
Космос
«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна
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Обновлено в 03:03
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Назван самый популярный месяц для путешествий в одиночестве
Самым популярным месяцем для одиночных путешествий стал февраль, также наиболее часто россияне отправляются в поездки без компании в ноябре и декабре, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 03:28
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Нашествие белых медведей: на Новой Земле ввели режим ЧП
Режим чрезвычайной ситуации ввели на архипелаге Новая Земля из-за нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов.
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Спорт
Огласили состав на мужскую эстафету по биатлону на КМ
Тренерский штаб сборной России огласил имена биатлонистов, которые выступят в мужской эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
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Общество
Дело о блокировке Telegram переходит в юрисдикцию ЕСПЧ
Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил о том, что дело о блокировке Telegram переходит в юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) из-за того, что все стадии защиты мессенджера в российских судах уже пройдены.
Обновлено в 02:58
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Die Welt: дипломатов в Брюсселе предупредили о российских шпионах
Структуры внутренней безопасности Европейской службы внешних связей (ЕСВС) предупредили работающих в Брюсселе европейских дипломатов о том, что в бельгийской столице орудуют сотни китайских и российских шпионов.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД
Обновлено вчера в 14:15