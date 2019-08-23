Экономика

Федеральные власти помогут достроить проблемные дома в КраснодареРИА Новости 07:42

В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков. В настоящее время ведётся формирование соответствующего фонда.
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16 лет спустя: ЖК «Изумрудный» в Краснодаре вводят в эксплуатацию

Кубанские новости09:15

В Краснодаре сдают очередной долгострой - ЖК «Изумрудный»

КП - Кубань10:07

Власти Кубани планируют к 2022г. начать работы на всех долгостроях

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С начала 2019 г. в Краснодаре достроили 16 проблемных домов

Администрация МО г. Краснодар и городская Дума Краснодара11:02

С начала года в Краснодаре достроили 16 проблемных домов

Кубань 2411:25

Фонд по завершению долгостроев будет создан на Кубани к октябрю

РИА Новости08:49

Работы на всех долгостроях Кубани начнутся к 2022 году

ТАСС07:21
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Экономика

Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка

Президент банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором попросил помочь ВТБ создать нового российского зернового лидера, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 09:21
Политика

Футболки с американской Гренландией появились на прилавках в США

В США в продаже появились футболки с изображением острова Гренландия в составе Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:37
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл избегают принца Уильяма и Кейт Миддлтон

В четверг, 22 августа в шотландский замок Балморал Елизаветы II приехал ее внук принц Уильям в сопровождении супруги Кейт Миддлтон и детей.
Обновлено в 08:34
Культура

Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию

Обновлено в 10:17
Политика

Аваков предложил продавать наркотики в Россию

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в шутку предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию.
Обновлено в 08:00
Кино

Скончался режиссер Михаил Ведышев

Обновлено в 10:53
Политика

В комиссию Думы по внешнему вмешательству поступают новые материалы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ продолжает получать новые материалы по вопросам своего ведения, заявил журналистам ее руководитель, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Обновлено в 07:49
Политика

Россия выразила протест Чехии из-за осквернения памятника

МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии и заявил ему протест из-за осквернения памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:10
Происшествия

Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача

Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
Обновлено в 09:16
Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин

1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы

У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Общество

Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Футбол

Канте может пропустить матч с «Норвичем» из-за травмы

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что полузащитник «Челси» Н’Голо Канте может пропустить игру 3-го тура АПЛ против «Норвича» из-за травмы лодыжки.
Обновлено в 10:22
Политика

В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского

В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».
Обновлено в 05:32
Кино

Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году

Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Космос

В Солнечной системе найдены две забытые планеты. Кто доберется первым

Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото

35-летняя актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в фильмах «Гадкий утенок» и «На качелях судьбы», вышла замуж за своего избранника Антона Батырева.
Обновлено вчера в 20:00
Фигурное катание

Туктамышева дважды упала в короткой программе на новый сезон

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева дважды упала во время проката новой короткой программы на новый сезон в спортивном комплексе «Юбилейный» в Петербурге.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие

Президент провел совещание с постоянными членами СБ

Обновлено в 06:13
Экономика

ФСК увеличила чистую прибыль на 24,6% по МСФО

Чистая прибыль Федеральной сетевой компании (ФСК) в первом полугодии выросла до 50,7 млрд руб. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 07:04
Экономика

Huawei оценила потери от торговых ограничений США в $10 млрд

Китайская корпорация Huawei оценивает потери от торговых ограничений США приблизительно в $10 млрд в год, передает Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя компании Эрика Сюя.
Обновлено в 09:21
Авто

Porsche показал интерьер электрокара Taycan

В преддверии своего дебюта в начале сентября Porsche выпустила изображения салона нового электромобиля, демонстрируя полностью цифровую кабину, которая твердо переносит язык дизайна интерьера компании в XXI век.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа

Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.
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Nissan Juke теряет покупателей

Несколько дней назад в сети были опубликованы первые снимки Nissan Juke.
Обновлено в 08:09
Экономика

Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал

Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
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Экономика

Китай ударил по США ответными пошлинами

Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов.
Обновлено в 10:08
Здоровье

В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов

Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Обновлено вчера в 05:31
Гаджеты

Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип

Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:26
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Трех сотрудников «Крестов» уволили после избиения заключенного

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Найденная в нижегородском лесу девочка рассказала, как смогла выжить

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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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