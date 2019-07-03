Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь 2019 года уменьшился на 1,6% и составил 3,762 трлн рублей, что эквивалентно $59,657 млрд. Об этом сообщается в материалах Минфина РФ. На 1 июля 2019 года объем ФНБ составил 3,762 трлн рублей, а на 1 мая 2019 года - 3,814 трлн рублей.

Фонд национального благосостояния за июнь уменьшился на 1,6%

Политика Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского «Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.

Спорт Грузинских регбистов прогнали из московского клуба Московский регбийный клуб «Слава» разорвал контракт с грузинскими спортсменами Ревазом Бродзели и Сабой Илуридзе.

Происшествия Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.

Армия и оружие В сети появились фото погибших в Баренцевом море подводников Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля на глубоководном аппарате, проводившем батиметрические измерения в Баренцевом море, вспыхнул пожар.

Политика Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20 В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.

Кино Умер кинорежиссёр Василий Панин Режиссёр и сценарист Василий Панин умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Спорт Уайлд продолжит выступать за Россию Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд продолжит выступать за Россию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.

Экономика Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Культура Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.

Происшествия Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.

Политика Путин и Лукашенко поговорят об интеграции О сближении позиций двух стран по вопросам интеграции ранее говорил премьер Дмитрий Медведев.

Политика Соловьев разнес Кашина за высказывание о погибших подводниках ВМФ РФ Российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание журналиста Олега Кашина о моряках-подводниках, которые погибли во время чрезвычайного происшествия на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ.

Политика Россию обвинили в насаждении мата на Украине Депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец заявила, что в распространении нецензурной лексики на Украине виноваты "российские колонизаторы".

Происшествия Задержавшего Голунова главу отдела полиции отстранили от должности Начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров на фоне дела в отношении журналиста Ивана Голунова временно отстранен от должности.

Происшествия В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.

Происшествия Российский депутат избил полицейского лопатой Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Авто Названы важнейшие для россиян параметры стоимости владения автомобилем Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» выяснили самые важные параметры стоимости владения для россиян.

Экономика Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.

Авто Hyundai Sonata получит усовершенствованный двигатель Специалисты Hyundai Motor Group испытают технологию CVVD на Hyundai Sonata.

Путешествия Мэр Антальи предложил ввести туристический налог Как заметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), инициатива мэра Антальи вызывает много вопросов, поскольку "в условиях повышения цен на отдых в Турции делать такие заявления следует с большой осторожностью, чтобы не отпугнуть туристов".

Армия и оружие Штурмовик ВВС США сбросил бомбы на Флориду после столкновения с птицей Американский штурмовой самолет A-10 Thunderbolt II сбросил три учебные бомбы на Флориду после столкновения с птицей.