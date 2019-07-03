Финансы

Фонд национального благосостояния за июнь уменьшился на 1,6%ТАСС 07:44

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь 2019 года уменьшился на 1,6% и составил 3,762 трлн рублей, что эквивалентно $59,657 млрд. Об этом сообщается в материалах Минфина РФ. На 1 июля 2019 года объем ФНБ составил 3,762 трлн рублей, а на 1 мая 2019 года - 3,814 трлн рублей.
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ФНБ за месяц сократился на 1,6%

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Фонд национального благосостояния за июнь уменьшился на 1,6%

ТАСС07:44

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Finam.Ru08:08

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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
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