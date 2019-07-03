Финансы
Фонд национального благосостояния за июнь уменьшился на 1,6%ТАСС 07:44
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь 2019 года уменьшился на 1,6% и составил 3,762 трлн рублей, что эквивалентно $59,657 млрд. Об этом сообщается в материалах Минфина РФ. На 1 июля 2019 года объем ФНБ составил 3,762 трлн рублей, а на 1 мая 2019 года - 3,814 трлн рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Спикером Европарламента избран итальянский социал-демократ Давид Сассоли. Об этом свидетельствует информация на сайте Европарламента.
Обновлено в 09:37
Общество
Создатели КВН начали судебный процесс против Маслякова
Как стало известно Super, в суд по интеллектуальным правам города Москвы поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 09:46
Общество
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Общество
Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая оказалась в Лондоне
Эмиратская принцесса Хая, сбежавшая с детьми и деньгами от мужа — правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, — находится в Великобритании.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
При пожаре на подлодке выжили четверо моряков
Обновлено в 10:04
Политика
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:00
Политика
Путин освободил от должностей трех генералов
Президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Политика
Саммит ЕС согласовал кандидатов на высшие посты в Евросоюзе
Лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе "пакет" кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:20
Энергетика
Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива
Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
Обновлено в 09:59
Политика
Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля
Обновлено в 10:34
Здоровье
Шесть новых видов обезболивающих появится в России к 2023 году
К 2023 году планируется выпуск еще шести сильнодействующих анальгетиков, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ.
Обновлено в 10:26
Авто
Новый Geely Atlas Pro с двигателем от Volvo официально презентован
Производитель Geely официально представил мировой общественности новый кроссовер под названием Boyue Pro.
Обновлено в 09:06
Футбол
РФС подписал соглашения с «Газпромбанком» и РЖД
"Газпромбанк" и РЖД стали официальными партнерами Российского футбольного союза (РФС), сообщил журналистам президент РФС Александр Дюков.
Обновлено в 11:10
Политика
Российские паспорта получили две тысячи жителей ДНР
Еще 13 тысяч подали документы на получение гражданства РФ. При этом паспорт гражданина ДНР получили более 300 тысяч человек.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Финансы
Индекс МосБиржи вновь обновил максимум
Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).
Обновлено в 04:39
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Наука
Британские ученые не смогли точно подсчитать число импотентов в мире
Британские урологи попытались внести ясность в этот вопрос, собрав и проанализировав выводы и исходные данные семи сотен научных работ, авторы которых пытались оценить число импотентов среди жителей разных стран или категорий мужчин, а также изучали связь эректильной дисфункции с высоким давлением, диабетом и прочими проблемами со здоровьем.
Обновлено в 09:34
Экономика
Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр
Основные компании, входящие в ретейлинговую сеть «Красное и Белое», сменили владельца.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Религия
Священный синод РПЦ впервые соберется на Валааме
Обновлено в 10:55
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.
Обновлено вчера в 08:01
Транспорт
Трамвай ближайшего будущего покажут на «Иннопроме»
Базовой моделью для нового трамвая послужил низкопольный вагон 71-415, который после проведения испытаний и сертификации в начале 2019 года запущен в серийное производство.
Обновлено в 08:23