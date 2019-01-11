Финансы
Фонд национального благосостояния за 2018 год вырос на 7,6%
Фонд национального благосостояния за 2018 год вырос на 7,6%ТАСС06:34
Фонд национального благосостояния (ФНБ) за 2018 год вырос на 7,6% - до 4 трлн 36 млрд 48 млн рублей по сравнению с 3,75 трлн рублей на начало прошлого года. Об этом сообщается в материалах Минфина России. Объем ФНБ в пересчете на доллары составил $58,097 млрд.
ТАСС06:34
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Финансы
Сбербанк повысит ставки по ипотеке
Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1%-1,5%. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 05:15
Финансы
Эксперт предсказал крупный экономический обвал на Украине
На Украине есть предпосылки для крупного экономического обвала в конце 2019 года и последующей социальной революции, заявил директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 19:34
Финансы
Реальный эффективный курс рубля в 2018 году снизился на 6,9%
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе-декабре 2018 года снизился на 6,9%.
Обновлено в 06:59
Финансы
Минфин разместит допвыпуск ОФЗ для физлиц на 5 млрд рублей
«Минфином России принято решение о размещении дополнительного выпуска облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) № 53003RMFS объемом 5 млрд. руб. по номинальной стоимости», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:32
Финансы
Итоги недели: фондовые индексы проигнорировали падение нефти
Рынок закрылся ростом несмотря на то, что продажам способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent отступала ниже $61 за баррель, а также динамика западных рынков акций, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
Обновлено в 13:45
Финансы
Либералы взяли курс на государственный переворот в РФ – Михаил Делягин
Вторая гипотеза, названная Делягиным, состоит в том, что «либералы взяли курс на государственный переворот» и доведение людей до отчаянья, протестов и свержения власти.
Обновлено в 10:16
Финансы
Европа поддержала увеличение Россией доли евро в резервах
Как заметил Винтершатйн, в Европе не хотят давать оценку деятельности конкретных центральных банков, однако общая тенденция по увеличению стран, также выбирающих евро как одну из валют резерва говорит о более многополярном мире в области валюты.
Обновлено в 08:40
Финансы
«АВТОВАЗ» может смотреться лучше рынка
Есть ряд рисков, которые могут привести либо к стагнации продаж автомобилей, либо их слабому росту.
Обновлено в 04:15
Финансы
Рубль вступает в «некую переходную» фазу
Скорее всего, рубль вступает в некую переходную фазу — от падения к консолидации, которая практически наверняка будет сопровождаться повышенной волатильностью.
Обновлено в 05:10
Финансы
Китай установит более низкий целевой показатель роста ВВП в 2019 году
Китай планирует установить более низкий целевой показатель экономического роста на уровне 6-6,5% в 2019 г. по сравнению с прошлогодним целевым показателем около 6,5%, сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено в 04:24
Финансы
Муниципальный долг Анапы за год снизился вдвое
Расходы на обслуживание дога в 2019 году снизятся на 3,3 млн руб. "Общая экономия средств бюджета уже составила 17 млн руб. Средства будут направлены на реализацию социальных проектов", – рассказал глава Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 02:57
Финансы
Костромичи отнесли в банки десятки миллиардов рублей
Костромичи активно несут деньги в банки. К концу 2018 года объем банковских вкладов жителей нашего региона достиг 77 миллиардов рублей.
Обновлено в 02:47
Финансы
Банк «Санкт-Петербург» обновил линейку кредитов для МСБ
Банк Санкт-Петербург обновил линейку стандартных кредитов и дополнил ее новыми предложениями для малого и среднего бизнеса (МСБ).
Обновлено в 07:18
Финансы
Что делать с рублями, рассказали эксперты
В беседе с Ura.ru Голубовский заявил, что покупать валюту следует начинать уже в январе, так как в конце зимы рубль может прекратить рост.
Обновлено вчера в 18:13
Финансы
Госдолг Нижегородской области составил 75,09 миллиарда рублей
По данным на 1 января 2019 года государственный долг Нижегородской области составил 75,09 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:57