Финансы
Фонд национального благосостояния за 2018 год увеличился на 7,6%
Фонд национального благосостояния за 2018 год увеличился на 7,6%Life.ru08:00
Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) за минувший год вырос на 7,6% — с 3,75 триллиона рублей до 4,036 триллиона рублей. Согласно материалам Минфина РФ, в пересчёте на доллары размер составил $58,097 миллиарда.
Life.ru08:00
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Финансы
Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке
В октябре прошлого года Сбербанк повысил ставку по ипотечным кредитам на 0,4%.
Обновлено в 06:05
Финансы
Минфин и ЦБ вернутся на валютный рынок с закупками на 266 млрд руб
Из-за растущих цен на нефть с августа по ноябрь Минфин ежемесячно устанавливал рекорды по закупкам валюты (впрочем, на открытый рынок эти средства не шли), но в декабре сократил объемы на фоне падения нефтяных котировок — до 366,1 млрд руб.
Обновлено в 04:09
Финансы
Минфин Украины оценил объём платежей по госдолгу
Министерство финансов Украины оценило общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).
Обновлено в 10:18
Финансы
Первая неделя года оказалась удачной для российского рынка
Первая торговая неделя года на российском рынке стала удачной.
Обновлено в 11:52
Финансы
Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно
Рубль завершил основную валютную сессию пятницы разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 11:22
Финансы
Почти на 940 млн рублей сократился госдолг Нижегородской области
Государственный долг Нижегородской области по данным на 1 января этого года сократился на 939,6 млн рублей и составил 75,09 млрд.
Обновлено в 03:01
Финансы
Европа поддержала увеличение Россией доли евро в резервах
Как заметил Винтершатйн, в Европе не хотят давать оценку деятельности конкретных центральных банков, однако общая тенденция по увеличению стран, также выбирающих евро как одну из валют резерва говорит о более многополярном мире в области валюты.
Обновлено в 08:40
Финансы
Что делать с рублями, рассказали эксперты
В беседе с Ura.ru Голубовский заявил, что покупать валюту следует начинать уже в январе, так как в конце зимы рубль может прекратить рост.
Обновлено вчера в 18:13
Финансы
Муниципальный долг Анапы за год снизился вдвое
Расходы на обслуживание дога в 2019 году снизятся на 3,3 млн руб. "Общая экономия средств бюджета уже составила 17 млн руб. Средства будут направлены на реализацию социальных проектов", – рассказал глава Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 02:57
Финансы
Китай установит более низкий целевой показатель роста ВВП в 2019 году
Китай планирует установить более низкий целевой показатель экономического роста на уровне 6-6,5% в 2019 г. по сравнению с прошлогодним целевым показателем около 6,5%, сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено в 04:24
Финансы
Рубль вступает в «некую переходную» фазу
Скорее всего, рубль вступает в некую переходную фазу — от падения к консолидации, которая практически наверняка будет сопровождаться повышенной волатильностью.
Обновлено в 05:10
Финансы
Украденные со счета деньги помогут сэкономить на прибыли
Если с банковского счета похитили деньги, этот убыток можно учесть в расходах при расчете налога на прибыль.
Обновлено в 08:29
Финансы
Костромичи отнесли в банки десятки миллиардов рублей
Костромичи активно несут деньги в банки. К концу 2018 года объем банковских вкладов жителей нашего региона достиг 77 миллиардов рублей.
Обновлено в 02:47
Финансы
Банк «Санкт-Петербург» обновил линейку кредитов для МСБ
Банк Санкт-Петербург обновил линейку стандартных кредитов и дополнил ее новыми предложениями для малого и среднего бизнеса (МСБ).
Обновлено в 07:18
Финансы
Журавлев: Россия постепенно отказывается от доллара
Банк нарастил долю различных валют в резервах до 14,7% с 12,4%. Теперь в активах: фунты стерлингов, японские иены, канадские и австралийские доллары, а также швейцарские франки.
Обновлено вчера в 06:05