Финансы

Фонд национального благосостояния в ноябре сократился на 8,25%
ТАСС
07:46

Фонд национального благосостояния (ФНБ) за ноябрь 2018 года уменьшился в рублевом выражении на 8,25% - на 1 декабря объем ФНБ составил 4 трлн 567,747 млрд рублей, сообщается в материалах Минфина России. В пересчете на доллары объем фонда снизился на 1 ноября с $75,6 млрд до $68,5 млрд.
ТАСС07:46

Подробнее о событии

ФНБ России сократился еще на 405 млрд рублей

Росбалт10:17

ФНБ сократился на 8% за ноябрь

News.ru10:14

Фонд национального благосостояния в ноябре сократился на 8,2%

REGNUM08:34

ФНБ существенно сократился за ноябрь

Взгляд.ру08:14

Фонд национального благосостояния в ноябре сократился на 8,25%

ТАСС07:46

Минфин сообщил о снижении объёма ФНБ в ноябре

Rambler News Service07:40

ФНБ за ноябрь сократился на 404 млрд руб, до 4,57 трлн руб

ПРАЙМ07:46
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 11:03, Ашберн
Финансы

Сбербанк поднял верхнюю границу возраста для получения кредита

Сбербанк поднимает верхнюю возрастную границу для получения потребительского кредита.
Обновлено в 10:49
Финансы

Российский рынок акций открылся резким снижением индексов

Американские фондовые индексы завершили резким падением торги во вторник после роста накануне, вызванного оптимизмом по поводу урегулирования торговых противоречий между США и Китаем.
Обновлено в 10:31
Финансы

Fitch ожидает, что ЦБ РФ отложит повышение ставки на 2019 год

Еще одно повышение (после повышения в сентябре с 7,25% до 7,5%) на 25 базисных пунктов скорее всего произойдет в 2019 году из-за рисков роста волатильности на финансовых рынках, растущих инфляционных ожиданий домохозяйств и дальнейшего ужесточения санкций США.
Обновлено в 10:22
Финансы

Рынок госдолга США показал первый признак экономической рецессии

Инвесторы обратили на это внимание потому, что такая ситуация на долговом рынке может предшествовать экономической рецессии.
Обновлено в 10:14
Финансы

Объем госдолга Кубани в 2018 году планируется снизить на 4 млрд рублей

Заместитель губернатора отметил, что в бюджете на 2019 год и плановый период до 2021 года также предусмотрено ежегодное снижение общего объема государственного долга на 4 - 5 млрд рублей Аналитики агентства "Эксперт РА" присвоили рейтингу кредитоспособности Кубани уровень rиАА - со стабильным прогнозом.
Обновлено в 09:03
Финансы

Аналитики подсчитали потери Украины из-за неэффективного управления

Украина теряет ежегодно 26 млрд миллиардов долларов из-за неэффективного управления, говорится в сообщении на сайте Центра экономической стратегии.
Обновлено вчера в 15:59
Финансы

Пермяки задолжали банкам более 36 миллиардов рублей

На ноябрь 2018 года задолженность жителей Пермского края перед банками составила 36,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:36
Финансы

Фунт ощутимо растет к доллару на новостях вокруг Brexit

Курс фунта стерлингов во вторник ощутимо растет по отношению к доллару после заявлений представителя Суда ЕС о праве Великобритании в одностороннем порядке отозвать свое решение о выходе страны из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Обновлено вчера в 05:35
Финансы

Покупатели дорогих новостроек стали чаще привлекать ипотеку

Покупатели на рынке премиальных и элитных новостроек Москвы, по данным Urbanus.ru, стали в полтора раза чаще обращаться к заемным средствам, чем год назад.
Обновлено вчера в 17:18
Финансы

Всемирный Банк назвал, что поможет РФ выдержать внешние шоки

России поможет выдержать внешние экономические шоки относительно высокий уровень международных резервов и небольшой объем внешнего долга (около 29 процентов от ВВП).
Обновлено вчера в 09:13
Финансы

Мэрия Воронежа нашла кредитора на половину желаемой суммы в 1 млрд

Администрация Воронежа нашла кредитора на 500 млн рублей, что является половиной от запрошенной двумя закупками суммы в 1 млрд рублей.
Обновлено в 01:08
Финансы

ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать о крупных валютных сделках

Как передает Forbes, такое заявление Швецов сделал в ответ на просьбу прокомментировать информацию Reuters о создании между регулятором и участниками рынка канала коммуникации для оперативного предупреждения ЦБ о крупных валютных сделках, влияющих на курс рубля.
Обновлено в 08:57
Финансы

Убытки майнеров стали конкурировать с убытками спекулянтов

Убытки майнеров на этой неделе стали конкурировать с убытками спекулянтов, что снижает понимание в источниках поддержки и роста котировок биткойна.
Обновлено вчера в 07:30
Финансы

Внешний фон складывается для рубля благоприятно

На начало торгов 4 декабря внешний фон складывается для рубля довольно благоприятно.
Обновлено вчера в 07:49
Финансы

Новые вклады от ВБРР

РОССИЯ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – АО «Всероссийский банк развития регионов» представляет новые вклады: «Доходный», «Накопительный» и «Комфортный».
Обновлено в 01:10
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