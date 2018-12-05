Финансы
Фонд национального благосостояния в ноябре сократился на 8,25%
Фонд национального благосостояния в ноябре сократился на 8,25%ТАСС07:46
Фонд национального благосостояния (ФНБ) за ноябрь 2018 года уменьшился в рублевом выражении на 8,25% - на 1 декабря объем ФНБ составил 4 трлн 567,747 млрд рублей, сообщается в материалах Минфина России. В пересчете на доллары объем фонда снизился на 1 ноября с $75,6 млрд до $68,5 млрд.
ТАСС07:46
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Финансы
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