Финансы
Фонд национального благосостояния в мае увеличился на 7,3 млрд рублейИнтерфакс 10:59
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня 2019 года составил 3 трлн 821,72 млрд рублей, что эквивалентно $58,743 млрд, говорится в сообщении Минфина. Месяцем ранее, на 1 мая, он равнялся 3 трлн 814,443 млрд рублей, что эквивалентно $58,963 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Происшествия
В США машина с курсантами военной академии попала в аварию на полигоне
Курсант военной академии Вест-Поинт в США погиб, еще 22 человека пострадали при аварии бронемашины, которая произошла близ учебного полигона в четверг утром, сообщила пресс-служба учебного заведения.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен и в настоящее время задержан, заявляет следствие.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»
Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Мама Тимати объявила конкурс на лучшее имя для ребенка рэпера
Мама рэпера Тимати Симона Юнусова объявила конкурс на самое лучшее имя для второго ребенка музыканта.
Обновлено в 10:56
Гаджеты
Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представлен официально
Компания HMD Global представила смартфон Nokia 2.2, который должен стать конкурентом таких бюджетных моделей, как Redmi Go и Redmi 7A.
Обновлено в 09:24
Экономика
Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны
Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:42
Культура
Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian
Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Пиар-директор опроверг сообщения о подготовке Алибасова к операции
Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ со ссылкой на бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина сообщили, что Алибасову необходимо ждать три дня до операции, «чтобы решить, что вырезать или не вырезать».
Обновлено в 04:43
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Авто
Российский авторынок продолжает катиться вниз
Лидерство среди брендов продолжает уверенно удерживать LADA.
Обновлено в 11:37
Футбол
Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.
Обновлено в 12:04
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Футбол
Пепе может перейти в «Ливерпуль» за 80 млн евро
По данным источника, «Ливерпуль» предложил за игрока 80 млн евро без учета бонусов.
Обновлено в 06:11
Политика
Мэй назвала условие потепления отношений Москвы и Лондона
Ранее на встрече с представителями ведущих информационных агентств Владимир Путин призвал перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в отношениях Лондона и Москвы.
Обновлено в 12:40
Политика
Сечин: США используют энергетику как политическое оружие
Санкции разрушительно влияют на мировую энергетику, а США используют энергетику как политическое оружие, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ.
Обновлено в 04:41
Здоровье
Скворцова рассказала о главных элементах системы здравоохранения
Глава Минздрава Вероника Скворцова в беседе с kp.ru рассказала о главных элементах системы здравоохранения, обеспечивающих потребности каждого гражданина.
Обновлено в 09:30
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с возможным приездом Калви на ПМЭФ
На вопрос по поводу возможной встречи российского лидера с основателем фонда Baring Vostok Майклом Калви в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков журналистам.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику
Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал сценку, которую его дети разыграли с драконами
Шоумен показал, как его наследники разыграли сценку с драконами, которые охраняют их дом в поселке Грязь.
Обновлено вчера в 14:43
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Авто
Представили обновлённый Renault Koleos
В силовой линейке обновлённого Renault Koleos появились два дизельных мотора.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Россия и Сирия вместе отбомбились по Идлибу
Обновлено в 07:07
Финансы
Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Автоспорт
Команды получили проект регламента на 2021-й
В FIA отправили командам на обсуждение проект нового регламента на сезон 2021 года – с изменением формата уик-энда.
Обновлено в 11:57