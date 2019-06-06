Финансы
Фонд национального благосостояния в мае увеличился на 7,3 млрд рублейИнтерфакс 10:59
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня 2019 года составил 3 трлн 821,72 млрд рублей, что эквивалентно $58,743 млрд, говорится в сообщении Минфина. Месяцем ранее, на 1 мая, он равнялся 3 трлн 814,443 млрд рублей, что эквивалентно $58,963 млрд.
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