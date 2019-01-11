Финансы

Фонд национального благосостояния в 2018 году вырос на 7,5%
REGNUM
08:58

За декабрь объём ФНБ в рублёвом выражении сократился на 11,6% после снижения на 8,1% в ноябре и на 0,6% в октябре. Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешённые финансовые активы в 2018 году, по данным Минфина, составил 58,196 млрд рублей, что эквивалентно $923,3 млн.
REGNUM08:58

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ФНБ России «похудел» в декабре на 532 млрд рублей

Росбалт08:38

В 2018 году ФНБ вырос почти на 300 млрд рублей

News.ru08:27

Фонд национального благосостояния за 2018 год увеличился на 7,6%

Life.ru08:00

Фонд национального благосостояния сократился на 531,7 млрд рублей в декабре 2018

Коммерсантъ07:55

В Минфине рассказали о росте ФНБ России

Газета.Ru06:48

Фонд национального благосостояния за 2018 год вырос на 7,6%

ТАСС06:34

Куда уходят средства, куда ушли они… ФНБ вновь готов выделить РЖД транши на развитие Восточного полигона

Vgudokвчера в 16:00
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 09:46, Ашберн
Финансы

Сбербанк и ВТБ подняли ставки по ипотеке

Банк ВТБ повысил с начала года ставку по ипотеке. Теперь минимальная планка составляет 10,1 процента.
Обновлено в 07:20
Финансы

Официальный курс доллара слегка понижен, евро вырос

Банк России понизил с 11 января официальный курс доллара США почти на 22 копейки до 66,8605 рубля.
Обновлено вчера в 05:22
Финансы

Европа поддержала увеличение Россией доли евро в резервах

Как заметил Винтершатйн, в Европе не хотят давать оценку деятельности конкретных центральных банков, однако общая тенденция по увеличению стран, также выбирающих евро как одну из валют резерва говорит о более многополярном мире в области валюты.
Обновлено в 08:40
Финансы

Минфин Украины назвал объём выплат по госдолгу в 2019 году

Отмечается, что Минфин Украины оценивает общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).
Обновлено вчера в 11:34
Финансы

Потребительские цены в США в декабре снизились на 0,1%

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре 2018 года понизились на 0,1% по сравнению с ноябрем, свидетельствуют данные министерства труда страны.
Обновлено в 08:47
Финансы

Главным фактором ослабления доллара стало укрепление юаня

Основным фактором, способствующим ослаблению USD, представляется устойчивое стремление Китая укрепить свою валюту, возможно, набрав себе дополнительных очков репутации перед объявлением о предполагаемом торговом соглашении.
Обновлено в 09:40
Финансы

Муниципальный долг Анапы за год снизился вдвое

Расходы на обслуживание дога в 2019 году снизятся на 3,3 млн руб. "Общая экономия средств бюджета уже составила 17 млн руб. Средства будут направлены на реализацию социальных проектов", – рассказал глава Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 02:57
Финансы

Рейтинговое агенство Moody’s: Пакистану не хватает валютных резервов

10 января рейтинговое агентство Moody’s опубликовало доклад, в котором дало неутешительный прогноз финансовой стабильности Пакистана.
Обновлено в 06:51
Финансы

Журавлев рассказал, в чем лучше хранить деньги

Например, хранить деньги в зимбабвийском долларе не стоит.
Обновлено вчера в 06:48
Финансы

Костромичи отнесли в банки десятки миллиардов рублей

Костромичи активно несут деньги в банки. К концу 2018 года объем банковских вкладов жителей нашего региона достиг 77 миллиардов рублей.
Обновлено в 02:47
Финансы

Значимость курса рубля против доллара постепенно снижается

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Обновлено вчера в 05:00
Финансы

Банк «Санкт-Петербург» обновил линейку кредитов для МСБ

Банк Санкт-Петербург обновил линейку стандартных кредитов и дополнил ее новыми предложениями для малого и среднего бизнеса (МСБ).
Обновлено в 07:18
Финансы

Рынок золота на Московской бирже в 2018 г снизился на 21,2%

Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам 2018 года снизился на 21,22% по сравнению с годом ранее, до 39,5 тонны, по серебру – вырос более чем в 7 раз, до 9,492 тонны против 1,307 тонны, сообщает Московская биржа.
Обновлено вчера в 10:34
Финансы

Как Аляска живет на доходы от нефти

Пенсии, как и в России, платят из собранных в текущем периоде налогов и отчислений, а фонд, в который поступают сверхдоходы от продажи нефти, служит для того, чтобы обеспечить будущие поколения в случае непредвиденного экономического кризиса.
Обновлено вчера в 13:16
Финансы

НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант» значительно сократил долю владения СК «Росгосстрах»

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «ЛУКОЙЛ-гарант» (ныне — «Открытие») сократил свою долю владения страховой компанией (СК) «Росгосстрах» с 21,6% до 9,9%, свидетельствуют данные страховщика.
Обновлено в 07:00
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