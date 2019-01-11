Финансы
Фонд национального благосостояния в 2018 году вырос на 7,5%
Фонд национального благосостояния в 2018 году вырос на 7,5%REGNUM08:58
За декабрь объём ФНБ в рублёвом выражении сократился на 11,6% после снижения на 8,1% в ноябре и на 0,6% в октябре. Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешённые финансовые активы в 2018 году, по данным Минфина, составил 58,196 млрд рублей, что эквивалентно $923,3 млн.
REGNUM08:58
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 09:46, Ашберн
Финансы
Сбербанк и ВТБ подняли ставки по ипотеке
Банк ВТБ повысил с начала года ставку по ипотеке. Теперь минимальная планка составляет 10,1 процента.
Обновлено в 07:20
Финансы
Официальный курс доллара слегка понижен, евро вырос
Банк России понизил с 11 января официальный курс доллара США почти на 22 копейки до 66,8605 рубля.
Обновлено вчера в 05:22
Финансы
Европа поддержала увеличение Россией доли евро в резервах
Как заметил Винтершатйн, в Европе не хотят давать оценку деятельности конкретных центральных банков, однако общая тенденция по увеличению стран, также выбирающих евро как одну из валют резерва говорит о более многополярном мире в области валюты.
Обновлено в 08:40
Финансы
Минфин Украины назвал объём выплат по госдолгу в 2019 году
Отмечается, что Минфин Украины оценивает общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).
Обновлено вчера в 11:34
Финансы
Потребительские цены в США в декабре снизились на 0,1%
Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре 2018 года понизились на 0,1% по сравнению с ноябрем, свидетельствуют данные министерства труда страны.
Обновлено в 08:47
Финансы
Главным фактором ослабления доллара стало укрепление юаня
Основным фактором, способствующим ослаблению USD, представляется устойчивое стремление Китая укрепить свою валюту, возможно, набрав себе дополнительных очков репутации перед объявлением о предполагаемом торговом соглашении.
Обновлено в 09:40
Финансы
Муниципальный долг Анапы за год снизился вдвое
Расходы на обслуживание дога в 2019 году снизятся на 3,3 млн руб. "Общая экономия средств бюджета уже составила 17 млн руб. Средства будут направлены на реализацию социальных проектов", – рассказал глава Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 02:57
Финансы
Рейтинговое агенство Moody’s: Пакистану не хватает валютных резервов
10 января рейтинговое агентство Moody’s опубликовало доклад, в котором дало неутешительный прогноз финансовой стабильности Пакистана.
Обновлено в 06:51
Финансы
Журавлев рассказал, в чем лучше хранить деньги
Например, хранить деньги в зимбабвийском долларе не стоит.
Обновлено вчера в 06:48
Финансы
Костромичи отнесли в банки десятки миллиардов рублей
Костромичи активно несут деньги в банки. К концу 2018 года объем банковских вкладов жителей нашего региона достиг 77 миллиардов рублей.
Обновлено в 02:47
Финансы
Значимость курса рубля против доллара постепенно снижается
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Обновлено вчера в 05:00
Финансы
Банк «Санкт-Петербург» обновил линейку кредитов для МСБ
Банк Санкт-Петербург обновил линейку стандартных кредитов и дополнил ее новыми предложениями для малого и среднего бизнеса (МСБ).
Обновлено в 07:18
Финансы
Рынок золота на Московской бирже в 2018 г снизился на 21,2%
Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам 2018 года снизился на 21,22% по сравнению с годом ранее, до 39,5 тонны, по серебру – вырос более чем в 7 раз, до 9,492 тонны против 1,307 тонны, сообщает Московская биржа.
Обновлено вчера в 10:34
Финансы
Как Аляска живет на доходы от нефти
Пенсии, как и в России, платят из собранных в текущем периоде налогов и отчислений, а фонд, в который поступают сверхдоходы от продажи нефти, служит для того, чтобы обеспечить будущие поколения в случае непредвиденного экономического кризиса.
Обновлено вчера в 13:16
Финансы
НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант» значительно сократил долю владения СК «Росгосстрах»
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «ЛУКОЙЛ-гарант» (ныне — «Открытие») сократил свою долю владения страховой компанией (СК) «Росгосстрах» с 21,6% до 9,9%, свидетельствуют данные страховщика.
Обновлено в 07:00