Фонд национального благосостояния РФ в январе сократился на 3,3%REGNUM вчера в 11:36

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь 2019 года сократился на 3,3%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов России. Согласно данным ведомства, по состоянию на 1 февраля объём ФНБ составил 3 трлн 903 млрд 502 млн рублей, что эквивалентно 59 млрд 556 млн долларов США.

Фонд национального благосостояния РФ в январе сократился на 3,3%

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