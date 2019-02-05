Финансы

Фонд национального благосостояния РФ в январе сократился на 3,3%REGNUM вчера в 11:36

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь 2019 года сократился на 3,3%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов России. Согласно данным ведомства, по состоянию на 1 февраля объём ФНБ составил 3 трлн 903 млрд 502 млн рублей, что эквивалентно 59 млрд 556 млн долларов США.
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ФНБ за январь сократился до 3,904 трлн руб

ПРАЙМвчера в 11:12

Фонд национального благосостояния за январь уменьшился до 3,904 трлн руб

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Объем ФНБ в январе уменьшился на 133 млрд рублей

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Цены на нефть: почему сократился Фонд национального благосостояния

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Rambler News Serviceвчера в 11:12

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ТАССвчера в 11:06

Объем ФНБ снизился по состоянию на 1 февраля 2019 года

Накануне.Ruвчера в 11:18
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На космодроме Плесецк прошел учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", сообщили в Минобороны.
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Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ

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Происшествия

СК опросил дочь Башмета по делу о пожаре в доме на Никитском бульваре

Следователи СК опросили дочь дирижера Юрия Башмета Ксению в рамках уголовного дела о гибели восьми человек при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре в Москве.
Обновлено в 02:19
Политика

Македония подписала протокол о вступлении в НАТО

Македония подписала протокол о вступлении страны в НАТО.
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Происшествия

СК объявил в розыск двоих подозреваемых по делу Арашуковых

Двух топ-менеджеров газовых предприятий объявилив розыск по делу Арашуковых о хищении газа на 30 миллиардов рублей, сообщил СК.
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«Яндекс» решил заняться производством сериалов

Компания «Яндекс» расширяет профиль своей деятельности. В ближайшем будущем она намерена заняться производством сериалов.
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Обновлено в 01:31
Происшествия

Подмосковных гаишников обвинили в незаконной выдаче прав 167 водителям

«До настоящего времени осуществляется выемка большого объема документов, послуживших основанием выдачи водительских удостоверений гражданам», — указали в пресс-службе.
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В Роскачестве объяснили, как выбрать утюг

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Политика

Российский учебник по экономике запретили из-за недостатка патриотизма

Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».
Обновлено в 02:32
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Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону РФ

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Происшествия

В Хабаровском крае сошли с рельсов 27 вагонов с углем

Сход вагонов с углем произошел утром в среду на участке железной дороги в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 18:36
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Создатель умной колонки «Яндекс.Станция» перешел на работу в Сбербанк

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Происшествия

Лидер орловской общины иеговистов приговорен к шести годам колонии

Железнодорожный райсуд Орла приговорил к шести годам колонии общего режима гражданина Дании Денниса Кристенсена, лидера местной общины запрещенных в России «Свидетелей Иеговы», сообщили «Орловские новости».
Обновлено в 05:01
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Суд оставил в силе приговор подростку, устроившему резню в школе Перми

Обновлено в 04:55
Космос

Автомобиль Tesla продолжает свой полет в космосе

Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос спортивный электрокар Tesla Roadster ровно год назад, 6 февраля 2018 года.
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Общество

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили

Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд.
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Наука

Новый вид динозавров с шипами на спине нашли в Аргентине

Останки динозавра, принадлежащего к ранее неизвестному виду, обнаружили палеонтологи в географическом регионе Патагония на территории современной Аргентины.
Обновлено вчера в 10:37
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Обыски проводятся в доме псковского журналиста Светланы Прокопьевой

В квартиру к журналисту Светлане Прокопьевой, бывшему главному редактору "Псковской губернии", пришли с обысками: как сообщили "Псковской губернии" источники, знакомые с ситуацией, в отношении неё пытаются завести уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
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Общество

Московскую мэрию просят отказаться от реагентов

Местные депутаты подали заявление в суд на департамент ЖКХ Столичные муниципальные депутаты Юлия Галямина, Константин Янкаускас и Илья Яшин подали в Тверской районный суд заявление, в котором просят обязать департамент ЖКХ отказаться от использования химических противогололедных реагентов (ПГР).
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Церемония «Оскар» впервые за 30 лет пройдёт без ведущего

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