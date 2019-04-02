Финансы
Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5%ТАСС 09:04
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ. На 1 марта объем ФНБ равнялся 3,888 трлн рублей, или $59,125 млрд.
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