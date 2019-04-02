Финансы

Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5%ТАСС 09:04

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ. На 1 марта объем ФНБ равнялся 3,888 трлн рублей, или $59,125 млрд.
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Фонд благосостояния россиян «похудел» на 60 млрд рублей

URA.Ru10:24

ФНБ России уменьшился за март на 60 млрд рублей

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Размещение средств ФНБ принесло за 3,5 месяца почти $200 млн

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Объем ФНБ сократился в марте на 1,5%

Rambler News Service09:00

Фонд национального благосостояния РФ в марте сократился на 1,5%

REGNUM09:09
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
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Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

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Обновлено в 07:47
Происшествия

СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.
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Футбол

«Динамо» рассчитается по всем долгам перед футболистами 15 апреля

Руководство клуба пообещало игрокам, что 15 апреля рассчитается перед ними по всем задолженностям.
Обновлено в 09:40
Происшествия

СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы

Обновлено в 07:58
Здоровье

Россиян предупредили об опасности гематогена

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Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Обновлено 31 марта в 14:00
Экономика

Мосбиржа в марте увеличила объем торгов по сравнению с февралем

Объем торгов инструментами спот составил 6,2 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов составил 21,3 триллиона рублей.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Панин назвал россиян злобными уродцами

Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

После слов о разводе Муцениеце и Прилучный махнули за рубеж

Звезды отправились на гастроли в Канаду. Агата Муцениеце и Павел Прилучный выкроили момент, чтобы прогуляться по залитому солнцем Торонто.
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Футбол

Суперкубок России пройдет на «ВТБ Арене»

Олимп-Суперкубок России пройдет 6 июля на "ВТБ Арене", сообщает официальный Твиттер Российской премьер-лиги.
Обновлено в 10:18
Политика

Лавров допустил дополнения Минских соглашений

Суть Минских соглашений по урегулированию в Донбассе должна оставаться нетронутой, поскольку никаких других договоренностей нет, но документ можно дополнять.
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Медведев в Перми посмотрел «показательные выступления» андроидов

Обновлено в 08:06
Происшествия

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Происшествия

Обвал ледника едва не смыл туристов в океан

Один из очевидцев заснял, как на юго-востоке Исландии несколько десятков людей чуть не оказались смытыми в Атлантический океан.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Кино

Семья Началовой не поддержала идею снимать фильм о певице

Семья умершей российской певицы Юлии Началовой не одобрила инициативу снять фильм о ее жизни.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

НАТО обсудит расширение военного присутствия в Черном море

«Совершенно секретно»: Министр иностранных дел стран НАТО 3-4 апреля собираются обсудить расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено вчера в 06:35
Общество

Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей

Обновлено в 10:33
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в Петербурге не признали вину

Обновлено в 04:26
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Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице

Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
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Мэр Курска Николай Овчаров ушел в отставку

Обновлено в 06:14
Происшествия

Суд арестовал таксиста, сбившего сотрудника ГИБДД в Москве

Пресненский суд отправил в СИЗО таксиста, сбившего в минувшее воскресенье сотрудника ГИБДД в Москве, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:07
Здоровье

Медизделия для личного пользования освободят от таможенных пошлин

Поправка сформулирована очень просто: "Ввоз незарегистрированных медицинских изделий, которые предназначены исключительно для личного использования конкретным пациентом, не облагается взысканием таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств".
Обновлено в 10:48
Футбол

«Реал» представил проект реконструкции «Сантьяго Бернабеу»

Руководство "Реала" представило публике проект реконструкции своего домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу".
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Энергетика

В Балтийском море возобновлена укладка «Северного потока-2»

В Балтийском море судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку газопровода «Северный поток-2», которую прервали в марте на месяц из-за плановых работ по другому проекту.
Обновлено в 10:53
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