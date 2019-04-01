Финансы
Фонд национального благосостояния РФ в марте сократился на 1,5%REGNUM 09:09
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года сократился на 3,3%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов России. Согласно данным ведомства, по состоянию на 1 апреля объём ФНБ составил 3 трлн 828 млрд 248,5 млн рублей, что эквивалентно 59 млрд 137,5 млн долларов США.
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