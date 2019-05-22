Экономика
Фонд дольщиков получит премии по страхованию застройщиковПраво.ру 08:20
Путин утвердил новые правила долевого строительства А страховщики и банки должны будут передать фонду большую часть полученных страховых премий (или платы по договору поручительства).
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Процесс по страхованию застройщиков предлагают передать в руки Фонду дольщиков
Парламентская газета07:48
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