Экономика

Фонд дольщиков получит премии по страхованию застройщиковПраво.ру 08:20

Путин утвердил новые правила долевого строительства А страховщики и банки должны будут передать фонду большую часть полученных страховых премий (или платы по договору поручительства).
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