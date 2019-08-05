Общество
Фонд ВТБ расширяет портфель жилой недвижимостиВедомости вчера в 17:14
Закрытый инвестиционный фонд недвижимости «ВТБ капитал – жилая недвижимость 2» приобрел 31 квартиру общей площадью 2000 кв. м, уточнил главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиций» Владимир Потапов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Обновлено в 03:45
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в обмене Хамеса на Погба
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение мадридского «Реала» по полузащитнику Полю Погба, сообщает The Times.
Обновлено в 03:32
Политика
20 лет назад Путину предложили должность президента РФ
5 августа 1999 года, ровно 20 лет назад, президент России Борис Ельцин позвал к себе в кабинет директора ФСБ Владимира Путина и предложил ему должность главы правительства, а заодно подумать и о "самой высокой должности".
Обновлено в 02:38
Экономика
Поставки российского угля на Украину упали на 85%, пишут СМИ
По информации ведомства, поставки угля на Украину в июне 2019 года сократились на 85,3%, или на 750 тыс. тонн по сравнению с показателями прошло года.
Обновлено в 03:18
Наука
Радиация в Старом свете: почему молчат европейцы
«Поджигателем» на сей раз стал научный доклад «Концентрации в воздухе и химические факторы радиоактивного рутения в результате не заявленного крупного ядерного выброса в 2017 году», подготовленный учеными из 32 стран и опубликованный в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences («Известия национальной Академии наук»).
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФ
Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Эпатажный сын Елены Яковлевой лишился работы
Из-за обилия татуировок сына Елены Яковлевой даже называли фриком. Известно, что парень увлечен кино.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Короткое замыкание стало причиной пожара в одном из «Сапсанов»
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
Число погибших при взрыве кислородного баллона в Каире возросло до 19
Число погибших в результате взрыва кислородного баллона у Национального института онкологии в центре Каира возросло до девятнадцати, сообщил официальный представитель Минздрава Египта Халед Мугахид.
Обновлено в 04:27
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Энергетика
Михельсон стал главным конкурентом Миллера в Европе
Главным конкурентом государственной компании «Газпром», которой руководит Алексей Миллер, на европейском рынке в первом полугодии 2019 года стало частное предприятие «НОВАТЭК», чьим председателем правления является Леонид Михельсон.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Кино
Леонардо Ди Каприо дал совет начинающим актерам
Леонардо Ди Каприо посоветовал молодым актерам смотреть как можно больше фильмов и равняться на великих предшественников.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Наталья Подольская радуется возвращению супруга
Наталья Подольская в личном "Инстаграм" поделилась с подписчиками своей радостью.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Ярославле 10-летняя девочка сломала позвоночник на детской площадке
Несчастный случай произошел 4 августа на детской площадке возле многоквартирных домов на Ленинградском проспекте.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Екатеринбурге ограбили «Почту России»
В Екатеринбурге совершили налёт на отделение «Почты России» на юге города.
Обновлено в 04:10
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Общество
Роспотребнадзор нашел нарушения в 135 партиях минеральной воды
«Выявлено 135 партий минеральной воды общим весом более 32 тонн с нарушениями обязательных требований, включая требования к маркировке, нанесенной на упаковку», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:53
Технологии
«Яндекс.Такси» проведет мониторинг усталости водителей такси
«Яндекс.Такси» проведет мониторинг по определению усталости водителей.
Обновлено в 04:25
Энергетика
На газовом беструбье. Что делать Украине, когда запустят «Северный поток–2»
По словам главы украинского "Нафтогаза" Андрея Коболева, украинская ГТС после запуска "Северного потока–2" не будет использоваться для транзита российского газа в Европу, сообщает Украина.ру.
Обновлено вчера в 09:00
Транспорт
В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили более 200 рейсов
В аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что привело к отмене в понедельник, 5 августа, более 200 рейсов.
Обновлено в 01:09
Общество
В парке «Филатов луг» появится экотропа
На территории новой Москвы в парке "Филатов луг" будет обустроена экотропа.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
СК расследует дело об отмывании денег «Фондом борьбы с коррупцией»
По словам Петренко, в отношении «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) было возбуждено уголовное дело по факту совершении финансовых операций с денежными средствами, которые заведомо приобретали другие лица преступным путем.
Обновлено 03 августа в 16:23
Финансы
ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года
Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар.
Обновлено в 03:59
Политика
Горбунов назвал истинную цель оппозиционных кандидатов в Мосгордуму
Незарегистрированные кандидаты с Московскую городскую думу планировали не стать столичными депутатами, а опробовать технологии борьбы за отмену сбора подписей, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в интервью «Российской газете».
Обновлено в 04:19