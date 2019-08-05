Экономика
Фонд ВТБ расширяет портфель жилой недвижимостиВедомости 17:14
Фонд под управлением «ВТБ капитал управление активами» купил площади в жилом комплексе Headliner, строящемся в Шмитовском проезде, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам сделки. Она была закрыта в июле, добавили они.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:48, Ашберн
Экономика
Киевляне стали больше зарабатывать
В настоящий момент среднестатистический киевлянин получает доход 15 183 гривны (38,4 тыс. рублей), сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник» впервые поднялся в небо, где провел более 20 минут.
Обновлено вчера в 14:25
Хоккей
«Спартак» обыграл «Маунтфилд» в товарищеском матче
Московский хоккейный клуб "Спартак" по буллитам обыграл чешский "Маунтфилд" на товарищеском турнире Mountfield Cup.
Обновлено в 15:22
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено в 15:51
Политика
В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
Обновлено в 13:12
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Космос
Крупнейший в мире телескоп появится в Чили к 2027 году
Строительство крупнейшего в мире телескопа началось в 2017 году.
Обновлено 02 августа в 18:34
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Здоровье
Если сотрудник заболел корью или туберкулезом
Заболевшего сотрудника проинформируют о постановке на учет, о том, что ему необходимо явиться в отдел Роспотребнадзора.
Обновлено в 17:33
Происшествия
При стрельбе в торговом центре в Техасе погибли 20 человек
В результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 человек, 26 получили ранения.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Музыка
Умер Вилли Токарев, шансонье, джентльмен и гражданин мира
Обновлено в 11:43
Политика
МИД РФ предупредил о тропическом шторме в Японии и Южной Корее
Тропический шторм "Франсиско" угрожает наводнениями Японии и Южной Корее, сообщил ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в твиттере.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Задержанный в Персидском заливе танкер принадлежит Ираку
Нефтеналивной танкер, задержанный Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Персидском заливе, принадлежит Ираку, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление КСИР.
Обновлено в 13:21
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии
«Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии оказался сильнее «Ливерпуля». Основное время встречи закончилось вничью.
Обновлено в 13:29
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Общество
Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара начнет операцию против боевиков на территории Сирии.
Обновлено в 13:35
Спорт
Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года
Женская сборная России по волейболу одержала победу над Южной Кореей в матче квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Обновлено в 15:35
Наука
Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане
На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено в 13:46
Футбол
Ибрагимович продемонстрировал «удар ниндзя»
Обновлено в 16:49
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Шойгу объяснил отсутствие стран НАТО на Армейских играх
Глава Минобороны России Сергей Шойгу объяснил, почему страны НАТО не принимают участие в Армейских играх.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Петербургский таксист принял роды у пассажирки из области
Петербургский таксист принял роды у пассажирки из Ленобласти, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на начальницу диспетчерской службы одного из таксопарков города Наталью.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.
Обновлено в 08:37