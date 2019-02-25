Фонд Уоррена Баффета закончил четвертый квартал с убыткомКоммерсантъ 24 февраля в 09:16

Инвестфонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway представил квартальную и итоговую годовую отчетность. Чистый убыток в четвертом квартале составил $25,4 млрд против чистой прибыли $32,6 млрд за тот же период прошлого года.

Фонд Уоррена Баффета закончил четвертый квартал с убытком

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