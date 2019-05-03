Экономика

Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции AmazonКоммерсантъ 07:08

Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет. Какая сумма была заплачена и как много Berkshire Hathaway купила акций, не сообщается.
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