Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции AmazonКоммерсантъ 07:08

Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет. Какая сумма была заплачена и как много Berkshire Hathaway купила акций, не сообщается.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.

Политика Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк» Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".

Политика Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга» В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".

Общество Лукашенко открыл новую взлетную полосу в минском аэропорту Высшая эксплуатационная категория 4F присвоена второй взлетно-посадочной полосе в Национальном аэропорту белорусской столицы, на открытии которой 3 мая присутствовал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Технологии Обнаруженные в Гималаях следы йети могли принадлежать медведю В начале недели альпинистская экспедиционная группа армии Индии сообщила, что обнаружила отпечатки стопы снежного человека размером 32 на 15 дюймов.

Наука Исследователи нашли связь между раком и водопроводной водой Как сообщают американские ученые, за 47 процентов предполагаемых случаев заболевания раком ответственен мышьяк в питьевой воде, а около трети предполагаемых диагнозов связаны с побочным эффектом от обработки питьевой воды, передает CNN.

Политика Ажиотаж: за российскими паспортами выстроилась очередь в ДНР В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР)выстроилась очередь за российскими паспортами. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол «Енисей» одержал волевую победу над «Анжи» "Енисей" с 19 очками идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. "Анжи" (20) занимает строчку выше.

Политика В Крыму ответили на заявления Зеленского об общем у России и Украины В России и Украине живут братские народы, которым нечего делить, заявил «РИА Новости» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что из общего у двух стран осталась только граница.

Политика Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.

Шоу-бизнес Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса» Руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил, что итоги шоу будут подвергнуты проверке.

Происшествия В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.

Общество Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.

Политика Советник Зеленского назвал его главный приоритет после инаугурации Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк заявил, что после вступления в должность основным приоритетом для главы государства станет активизация работы "нормандского формата".

Происшествия Под Тверью пропал 11-летний мальчик Тверские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 11-летнего мальчика.

Происшествия Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Шоу-бизнес Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.

Культура В Кремлевском дворце представят народные традиции На Пасхальном фестивале представят традиции русской культуры, искусства, быта на гала-концерте и выставке.