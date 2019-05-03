Экономика
Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции AmazonКоммерсантъ 07:08
Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет. Какая сумма была заплачена и как много Berkshire Hathaway купила акций, не сообщается.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:45, Ашберн
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Технологии
Эксперты рассказали, как не стать жертвой хакеров в праздники
Специалисты "Лаборатории Касперского" и Group-IB рассказали РИА Новости, как не стать жертвой мошенников.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Пострадавшую в ДТП певицу MaкSим доставили в Москву на частном самолете
Певицу МакSим (Марину Абросимову) доставили в московскую клинику на частном самолете.
Обновлено в 08:38
Общество
Лукашенко открыл новую взлетную полосу в минском аэропорту
Высшая эксплуатационная категория 4F присвоена второй взлетно-посадочной полосе в Национальном аэропорту белорусской столицы, на открытии которой 3 мая присутствовал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии
Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 09:05
Технологии
Обнаруженные в Гималаях следы йети могли принадлежать медведю
В начале недели альпинистская экспедиционная группа армии Индии сообщила, что обнаружила отпечатки стопы снежного человека размером 32 на 15 дюймов.
Обновлено в 07:29
Наука
Исследователи нашли связь между раком и водопроводной водой
Как сообщают американские ученые, за 47 процентов предполагаемых случаев заболевания раком ответственен мышьяк в питьевой воде, а около трети предполагаемых диагнозов связаны с побочным эффектом от обработки питьевой воды, передает CNN.
Обновлено в 09:25
Политика
Ажиотаж: за российскими паспортами выстроилась очередь в ДНР
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР)выстроилась очередь за российскими паспортами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:23
Футбол
Де Хеа сыграет против «Хаддерсфилда»
Де Хеа сыграет с «Хаддерсфилдом».
Обновлено в 06:49
Футбол
«Енисей» одержал волевую победу над «Анжи»
"Енисей" с 19 очками идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. "Анжи" (20) занимает строчку выше.
Обновлено в 09:13
Политика
В Крыму ответили на заявления Зеленского об общем у России и Украины
В России и Украине живут братские народы, которым нечего делить, заявил «РИА Новости» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что из общего у двух стран осталась только граница.
Обновлено в 03:53
Политика
Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны
В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
Руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил, что итоги шоу будут подвергнуты проверке.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Общество
Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс
Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.
Обновлено в 08:55
Политика
Советник Зеленского назвал его главный приоритет после инаугурации
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк заявил, что после вступления в должность основным приоритетом для главы государства станет активизация работы "нормандского формата".
Обновлено в 05:07
Происшествия
Шесть домов сгорели в одном из сел Сахалинской области
Обновлено в 07:30
Происшествия
Под Тверью пропал 11-летний мальчик
Тверские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 11-летнего мальчика.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»
Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Происшествия
Новые дети-маугли найдены в Петербурге
Обновлено в 06:18
Общество
Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей
Обновлено в 05:54
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы
Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Культура
В Кремлевском дворце представят народные традиции
На Пасхальном фестивале представят традиции русской культуры, искусства, быта на гала-концерте и выставке.
Обновлено в 01:09
Политика
В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25