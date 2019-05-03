Экономика

Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции AmazonКоммерсантъ вчера в 07:08

Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет. Какая сумма была заплачена и как много Berkshire Hathaway купила акций, не сообщается.
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Баффет объявил об инвестициях в Amazon и посетовал, что не сделал этого раньше

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«Я был идиотом»: Баффет решился купить акции Amazon

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Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon

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Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме

Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
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В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up

На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Политика

Лавров 5 мая проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы

"В воскресенье, 5 мая, в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы", - информировали в министерстве.
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Происшествия

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В Еланском гарнизоне, расположенном в Свердловской области, произошел взрыв боеприпаса.
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Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
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Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
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Гурейро считает, что Овечкин мог бы стать великим фигуристом

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Георгиев займет место в воротах сборной России в матче с Финляндией

Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:45
Политика

В делегации США рассказали о посещении Крыма

Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Футбол

Глушаков и Комбаров остались в запасе «Спартака» на матч с «Уралом»

Обновлено в 06:06
Армия и оружие

Российские инструкторы в ЦАР подготовили почти 2000 бойцов FACA

Российские инструкторы подготовили почти две тысячи бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA).
Обновлено в 04:12
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
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Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
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7 мая православные отметят Радоницу

В этом году Радоница, или как говорят в народе Родительский день, выпал на 7 мая.
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Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу

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Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»

Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
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В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

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Хоккей

Сборная Казахстана досрочно вышла в элиту чемпионата мира

Сегодня, 4 мая, хоккеисты сборной Литвы обыграли команду Южной Кореи в матче чемпионата мира (2:1).
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Съемки фильма «Гардемарины-4» стартовали в Крыму

Съемки продолжения популярной исторической трилогии «Гардемарины» начались в Крыму.
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Армия и оружие

В Совфеде прокомментировали информацию о ракетных пусках КНДР

Ракетными пусками КНДР демонстрирует, что силовое давление на Пхеньян или запугивание не пройдет, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
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Названа предполагаемая дата инаугурации Зеленского

Ранее сообщалось, что окончательная дата инаугурации Зеленского будет объявлена на ближайшем пленарном заседании Верховной рады, которое намечено на 14 мая.
Обновлено вчера в 09:48
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Разобравшись во всем поподробнее, узнаем, что на севере Китая есть такой обычай: «Встал — ешь пельмени, сел — ешь лапшу».
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Российская модель Алена Шишкова удивила поклонников в сети Instagram кардинальными изменениями в имидже.
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Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
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Около миллиона жителей прибрежных деревень эвакуируют власти Индии из-за наступления циклона "Фани".
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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