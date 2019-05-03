Экономика
Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции AmazonКоммерсантъ вчера в 07:08
Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет. Какая сумма была заплачена и как много Berkshire Hathaway купила акций, не сообщается.
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Баффет объявил об инвестициях в Amazon и посетовал, что не сделал этого раньше
Интерфаксвчера в 08:41
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Здоровье
Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме
Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
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Происшествия
В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up
На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Политика
Лавров 5 мая проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы
"В воскресенье, 5 мая, в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы", - информировали в министерстве.
Обновлено в 06:46
Происшествия
На Урале военнослужащий погиб при взрыве на полигоне
В Еланском гарнизоне, расположенном в Свердловской области, произошел взрыв боеприпаса.
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Политика
В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы
Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Спорт
Гурейро считает, что Овечкин мог бы стать великим фигуристом
Обновлено в 04:56
Хоккей
Георгиев займет место в воротах сборной России в матче с Финляндией
Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:45
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Российские инструкторы в ЦАР подготовили почти 2000 бойцов FACA
Российские инструкторы подготовили почти две тысячи бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA).
Обновлено в 04:12
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Религия
7 мая православные отметят Радоницу
В этом году Радоница, или как говорят в народе Родительский день, выпал на 7 мая.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Кино
Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено вчера в 10:24
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Хоккей
Сборная Казахстана досрочно вышла в элиту чемпионата мира
Сегодня, 4 мая, хоккеисты сборной Литвы обыграли команду Южной Кореи в матче чемпионата мира (2:1).
Обновлено в 06:50
Кино
Съемки фильма «Гардемарины-4» стартовали в Крыму
Съемки продолжения популярной исторической трилогии «Гардемарины» начались в Крыму.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
В Совфеде прокомментировали информацию о ракетных пусках КНДР
Ракетными пусками КНДР демонстрирует, что силовое давление на Пхеньян или запугивание не пройдет, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 06:34
Политика
Названа предполагаемая дата инаугурации Зеленского
Ранее сообщалось, что окончательная дата инаугурации Зеленского будет объявлена на ближайшем пленарном заседании Верховной рады, которое намечено на 14 мая.
Обновлено вчера в 09:48
Общество
Baijiahao (Китай): что едят новобранцы в российской и китайской армиях? Вам ни за что не догадаться! (Baijiahao)
Разобравшись во всем поподробнее, узнаем, что на севере Китая есть такой обычай: «Встал — ешь пельмени, сел — ешь лапшу».
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
В Израиле засекли пуски 90 ракет из сектора Газа
С территории сектора Газа по Израилю выпущены 90 ракет. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила Армия Обороны Израиля.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Модель Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос
Российская модель Алена Шишкова удивила поклонников в сети Instagram кардинальными изменениями в имидже.
Обновлено в 00:42
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено 02 мая в 05:49
Политика
США и Словакия раскритиковали «Северный поток — 2»
Президент США Дональд Трамп и словацкий лидер Петер Пеллегрини по итогам переговоров высказались против проекта «Северный поток – 2» и выступили за реверсные поставки газа на Украину через Словакию.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo
Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.
Обновлено в 06:30
Интернет
6 мая начнётся Microsoft Build 2019 — конференция для разработчиков и всех, кому интересны новые технологии
6 мая стартует главное мероприятие года компании Microsoft для разработчиков и ИТ-специалистов — конференция Build 2019, которая пройдёт в выставочном комплексе Washington State Convention Center в Сиэтле (штат Вашингтон).
Обновлено в 03:00
Общество
Над Москвой пролетела боевая авиация
Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Общество
Власти Индии эвакуируют миллион жителей из-за циклона «Фани»
Около миллиона жителей прибрежных деревень эвакуируют власти Индии из-за наступления циклона "Фани".
Обновлено 02 мая в 15:16