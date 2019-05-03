Экономика

Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции AmazonКоммерсантъ 07:08

Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет. Какая сумма была заплачена и как много Berkshire Hathaway купила акций, не сообщается.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Баффет объявил об инвестициях в Amazon и посетовал, что не сделал этого раньше

Интерфакс08:41

Баффетт рассказал о первых инвестициях в Amazon

Ведомости08:04

Миллиардер Уоррен Баффет приобрёл долю в компании Amazon

Говорит Москва08:58

Баффетт назвал себя идиотом и купил акции Amazon

Life.ru06:58

Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon

Коммерсантъ07:08

«Я был идиотом»: Баффет решился купить акции Amazon

Газета.Ru05:54

Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon

РБК05:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:13, Ашберн
Политика

За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Хоккей

Голы Овечкина, Афиногенова и Каменского попали в топ-5 за историю НХЛ

Третье место заняла шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (16 января 2006 года), на четвёртом месте гол Максима Афиногенова в составе «Баффало Сэйбрз» (22 ноября 2003-го), а шайба Валерия Каменского замкнула топ-5 (20 января 1997 года).
Обновлено в 07:15
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 11:08
Политика

Туск назвал США главным союзником Польши

Польша не имела и не будет иметь союзника лучше, чем США, заявил глава Европейского совета Дональд Туск, выступая с лекцией в Варшавском университете.
Обновлено в 09:54
Спорт

Путин поручил обеспечить участие всей сборной России в Олимпиаде-2020

Президент страны Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию в России физкультуры и спорта.
Обновлено в 07:53
Политика

Рада определит дату инаугурации Зеленского после 14 мая

Парламент Украины определит дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на следующей пленарной неделе, которая начнется 14 мая, сообщила в пятницу первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 06:00
Общество

В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине

Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 09:10
Космос

Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет

Обновлено 01 мая в 06:36
Кино

Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению

Через день после официальной премьеры картины «Мстители: Финал» в кинотеатрах, оператор кабельного телевидения Orient Cable на Филиппинах выпустил в эфир пиратскую версию блокбастера в плохом качестве.
Обновлено вчера в 12:31
Политика

Порошенко обсудил с главой МВФ Лагард ситуацию с Приватбанком

Была высказана обеспокоенность ситуацией вокруг судебных процессов на Украине с целью денационализации Приватбанка, что может поставить под угрозу финансовую стабильность государства, — приводит слова Порошенко ТАСС.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
Авто

Олимпийская чемпионка продала подаренный ей в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала автомобиль BMW, который ей подарили в Кремле за победу на главных спортивных соревнованиях планеты.
Обновлено в 05:03
Происшествия

На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки

В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Политика

Главе Конституционного суда Украины отказано в визе США

На Украине новая «зрада» от «друзей» с Запада: Соединённые Штаты Америки отказали в выдаче визы главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку.
Обновлено в 10:44
Экономика

Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту

Бразильский монетный двор прекратил печать венесуэльских боливаров. Причиной стало завершение договора, сообщили местные СМИ.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Экономика

Чистая прибыль Fiat Chrysler в I квартале сократилась почти вдвое

Чистая прибыль автоконцерна FCA в первом квартале упала почти вдвое в годовом выражении — до 508 миллионов евро.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Общество

Гроза ожидается в Москве в воскресенье

Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Театры

Нонна Гришаева перевоплотится в Людмилу Гурченко

Ранее Станислав Садальский рассказал о том, как умирала Людмила Гурченко.
Обновлено в 08:07
Политика

Консерваторы и лейбористы проигрывают на выборах в Великобритании

Две крупнейшие партии Великобритании — правящая Консервативная и оппозиционная Лейбористская — терпят поражение на муниципальных выборах в Англии и Северной Ирландии.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Обновлено в 10:33
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.
Обновлено в 10:04
Политика

В посольстве России заявили о вбросах Лондона по инциденту в Солсбери

В посольстве России в Великобритании заявили, что британские спецслужбы вбрасывали в публичное пространство многочисленные версии инцидента в Солсбери.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода

В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Политика

Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны

В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:09
Общество

Гибель озимых: в Татарстане введен режим ЧС

В Татарстане введен режим ЧС из-за гибели озимых культур.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»

Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 08:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уоррен Баффетт
Американский предприниматель
Американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов, состояние которого на сентябрь 2018 года оценивалось в 108,4 млрд долларов, а на 12 февраля 2019 года - в 84,9 млрд долларов, что делало его третьим самым богатым человеком в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное