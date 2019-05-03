Экономика

Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции AmazonКоммерсантъ 07:08

Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет. Какая сумма была заплачена и как много Berkshire Hathaway купила акций, не сообщается.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Баффет объявил об инвестициях в Amazon и посетовал, что не сделал этого раньше

Интерфакс08:41

Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon

РБК05:06

Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon

Коммерсантъ07:08

Баффетт назвал себя идиотом и купил акции Amazon

Life.ru06:58

Миллиардер Уоррен Баффет приобрёл долю в компании Amazon

Говорит Москва08:58

«Я был идиотом»: Баффет решился купить акции Amazon

Газета.Ru05:54

Баффетт рассказал о первых инвестициях в Amazon

Ведомости08:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:27, Ашберн
Происшествия

Электропоезд «Ласточка» столкнулся с грузовиком

Обновлено в 05:47
Происшествия

Трагедия в Финском заливе и смертельный параджампинг в Приморье: к чему приводит беспечность

Виной трагедии, которая произошла в Финском заливе стали и алкоголь, и нехватка жилетов: 8 на 9 человек.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Обновлено в 23:14
Шоу-бизнес

Яна Рудковская дома застала Евгения Плющенко в постели «с другой»

Поклонники отметили, насколько нежно фигурист обнимает маленького питомца. Видеоролик записала Яна Рудковская по возвращению ночью домой.
Обновлено в 12:03
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

КНДР запустила несколько ракет малой дальности

Северная Корея осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности.
Обновлено в 22:01
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Политика

Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»

Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 05:18
Общество

Доход Минниханова вырос на 10% до 8,5 млн рублей в 2018 году

Рустам Минниханов в 2018 году заработал 8,5 млн рублей против 7,77 млн годом ранее. Доход президента Татарстана за год увеличился на 10%.
Обновлено в 06:45
Политика

В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

ВДВ РФ готовятся получить новый самоходный противотанковый комплекс

Обновлено в 12:22
Общество

Аномальный холод в Петербурге сойдёт ко Дню Победы

По данным специалистов, ближе к 9 мая в Санкт-Петербурге количество осадков снизится, станет больше солнца, что позволит воздуху прогреваться до 12-17 градусов, а в Новгородской области температура воздуха будет доходить до 18 градусов.
Обновлено в 15:26
Происшествия

Убийца 14 человек задержан в Мексике

В Мексике правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 14 человек.
Обновлено в 19:53
Политика

СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

Советник президента США Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов принять любые меры в Венесуэле, и призвал Москву не вмешиваться.
Обновлено в 20:40
Армия и оружие

В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков

Обновлено в 18:47
Политика

Политолог заявил, что Коломойский теряет влияние на Зеленского

По мнению Сергея Белашко, на взаимодействие с Владимиром Зеленским рассчитывает другой бизнесмен Влияние на нового президента Украины Владимира Зеленского оказывает бизнесмен Виктор Пинчук, а олигарх Игорь Коломойский утрачивает свой авторитет, передает РИА Новости заявление украинского политолога Сергея Белашко.
Обновлено в 22:13
Общество

В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых

В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 13:19
Футбол

«Севилья» потерпела разгромное поражение от «Леганеса»

«Севилья» с крупным счетом проиграла «Леганесу» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Космос

В NASA рассказали о планах по выходу астронавтов в открытый космос

Отмечается, что в ходе текущей, 59-й, миссии NASA на МКС астронавтами уже было совершено три выхода в открытый космос: два — в марте, один — в апреле.
Обновлено в 22:20
Шоу-бизнес

Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Позже Бородина подтвердила, что самое страшное уже позади и Подъяпольский восстанавливается.
Обновлено в 15:07
Энергетика

СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой

Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.
Обновлено в 09:25
Транспорт

В московском метро забыли надувной матрас и пароварку

Обновлено в 12:46
Футбол

«Зенит» в гостях обыграл «Ахмат» в матче молодежного первенства

Обновлено в 10:54
Экономика

Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес

Обновлено в 15:45
Общество

Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек

Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено в 22:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уоррен Баффетт
Американский предприниматель
Американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов, состояние которого на сентябрь 2018 года оценивалось в 108,4 млрд долларов, а на 12 февраля 2019 года - в 84,9 млрд долларов, что делало его третьим самым богатым человеком в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное