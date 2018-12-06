Происшествия
Фонд Сокурова проверяет полиция
Фонд Сокурова проверяет полицияГазета.Ru04:01
"Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту заявления гражданина о возможных противоправных действиях, связанных с деятельностью указанной организации", — цитирует ТАСС сообщение правоохранителей. Фонд "Пример интонации" был основан Сокуровым в 2013 году.
Газета.Ru04:01
Оценить
57 человек отреагировали
Следователь несколько раз просил меня подписать заявление на проверку деятельности директора фонда Николая Янкина. Я ответил следователю, как и всем сейчас отвечаю, что у меня нет претензий к директору, поскольку он выполнял все производственные задачи, которые стояли перед ним.
— Александр Сокуров, кинорежиссёрКоммерсантъ 11:07
с чего всё началось
В полиции Петербурга подтвердили RTVI, что проводят проверку в фонде Александра Сокурова. По информации RTVI, заявление с просьбой проверить фонд «Пример интонации» принял отдел по экономической безопасности УМВД по Петроградскому району Санкт-Петербурга 5 марта 2018 года.Телеканал RTVI01:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Происшествия
Подросток угрожал убить себя в московской школе
Обновлено в 11:10
Происшествия
Видеоблогера Давидыча выпустили на свободу
Мосгорсуд решил удовлетворить апелляцию на приговор основателя сайта Smotra.ru.
Обновлено в 11:41
Происшествия
В Петербурге начинается суд по делу о теракте в супермаркете
В Санкт-Петербурге в среду, 5 декабря, начинается судебный процесс по резонансному делу о теракте в супермаркете «Перекрёсток», который произошел в конце декабря 2017 года.
Обновлено в 11:34
Происшествия
В центре Петербурга произошло ДТП с двухэтажным автобусом
В Санкт-Петербурге из-за ДТП с участием двухэтажного автобуса перекрыли движение по Дворцовой набережной.
Обновлено в 11:43
Происшествия
ВС признал законным приговор радикальному исламисту
Верховный суд РФ утвердил приговор 31-летнему Амирхамзе Хамидову, проповедовавшему радикальный ислам в таджикском чате и собравшему бомбу для теракта.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Петербурге мужчину арестовали за обман пенсионеров
Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения 28-летнему мужчине, которого подозревают в мошенничестве.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Семьи погибших при крушении Ту-154 под Сочи подали иск на 2 млрд руб
Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск 72 родственников погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154 в декабре 2016 года, сообщил РБК адвокат потерпевших Игорь Трунов.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Водитель, устроивший ДТП с шестью погибшими на Кубани, не имел прав
На Кубани сотрудники полиции установили личность водителя автомобиля, попавшего в аварию, в результате которой погибли шесть человек.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Десятки россиянок стали жертвами «убийств чести» на Кавказе
Жертвами «убийств чести» в Дагестане, Ингушетии и Чечне с 2013 по 2017 год оказались 39 девушек, говорится в исследовании проекта «Правовая инициатива», передает «Комсомольская правда на Северном Кавказе».
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Петербурге задержали взяточников от канализации
«В период с февраля по декабрь 2018 года соучастники получили от представителя одной из коммерческих структур взятки на сумму не менее 255 тыс. рублей», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:39
Происшествия
У берегов Японии столкнулись два военных самолета США
У берегов Японии столкнулись два военных самолета США – истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Россиянин убил друга за пинок собаке
Обновлено в 10:49
Происшествия
Жительницу Волгоградской области осудили за убийство трехлетнего сына
Фроловский городской суд признал виновной 33-летнюю местную жительницу в убийстве трехлетнего сына и приговорил ее к восьми годам лишения свободы, сообщила прокуратура Волгоградской области в четверг, 6 декабря.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Пенсионном фонде Дагестана прошли обыски
В Пенсионном фонде Дагестана сегодня, 6 декабря, прошли следственные мероприятия.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Москве задержан маньяк, изрезавший нескольких женщин в Тольятти
Как известно, в течение нескольких недель в самарском городе изрезали нескольких женщин.
Обновлено в 11:44