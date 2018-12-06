Происшествия

Фонд Сокурова проверяет полиция
Газета.Ru
04:01

"Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту заявления гражданина о возможных противоправных действиях, связанных с деятельностью указанной организации", — цитирует ТАСС сообщение правоохранителей. Фонд "Пример интонации" был основан Сокуровым в 2013 году.
Газета.Ru04:01
Александр Сокуров
Следователь несколько раз просил меня подписать заявление на проверку деятельности директора фонда Николая Янкина. Я ответил следователю, как и всем сейчас отвечаю, что у меня нет претензий к директору, поскольку он выполнял все производственные задачи, которые стояли перед ним.
— Александр Сокуров, кинорежиссёрКоммерсантъ 11:07
с чего всё началось

Что ищут в фонде режиссера-правозащитника Александра Сокурова: еще одно «дело Серебренникова»?

В полиции Петербурга подтвердили RTVI, что проводят проверку в фонде Александра Сокурова. По информации RTVI, заявление с просьбой проверить фонд «Пример интонации» принял отдел по экономической безопасности УМВД по Петроградскому району Санкт-Петербурга 5 марта 2018 года.
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Александр Сокуров
Кинорежиссёр
Советский, российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России, заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Института истории, филологии и СМИ Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Член Попечительского совета эндаумента Государственного Эрмитажа.
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