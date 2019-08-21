Экономика
Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его ценыРБК 08:21
На конец 2018-го запасы фонда ожидались на уровне 200 тыс. унций, говорится в ноябрьской презентации компании ко дню инвестора. В 2019 году «Норникель» ожидает объема закупок палладия в фонд в диапазоне 300–500 тыс. унций в зависимости от запросов индустриальных потребителей, отметил Малышев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:35, Ашберн
Армия и оружие
Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео
Обновлено в 02:08
Политика
Савченко заявила, что украинцы выбрали авторитаризм
Обновлено в 16:34
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено вчера в 10:23
Политика
Макрон уверен в европейском будущем России
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в европейском будущем России после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено 19 августа в 20:25
Игры
Опубликовано изображение консоли Sony PlayStation 5 Dev Kit
Обновлено в 04:43
Политика
Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине
Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:40
Политика
Зеленский назвал условием возвращения России в G8 «передачу» Крыма
Президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вновь стать членом G8 только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 19:49
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Гаджеты
Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix
Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено в 18:21
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал митинги в Москве
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном впервые прокомментировал акции протеста в Москве.
Обновлено 19 августа в 12:39
Армия и оружие
Шойгу сообщил об осложнении обстановки на западе и востоке России
Министр обороны отметил осложнение военно-политической обстановки на восточном направлении.
Обновлено в 05:04
Общество
Мединский обратился к Чайке из-за строек для Большого театра и в Крыму
О жалобе министра культуры Владимира Мединского в Генпрокуратуру на подрядчиков строек культурных объектов, в которых заказчиком выступает подведомственное ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», РБК рассказал источник, близкий к министерству.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев
Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено в 06:49
Здоровье
Нижегородские власти планируют направить 6 млрд руб. на ремонт больниц
Нижегородское правительство планирует направить порядка 6 млрд руб. на проведение капитального ремонта в медицинских учреждениях региона.
Обновлено в 09:03
Политика
Трамп решил отменить право на гражданство по рождению
Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие
США и Турция обсудили неотложные шаги по зоне безопасности в Сирии
Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно посягает на суверенитет и территориальную целостность Сирии и нарушает международное право.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии
Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.
Обновлено в 20:12
Авто
Названы самые популярные и непопулярные цвета автомобилей в России
Самым непопулярным оказался желтый цвет, так как его используют для такси.
Обновлено в 04:09
Политика
Путин ответил на вопрос о его планах после 2024 года
В ходе пресс-конференции в Хельсинки Владимира Путина спросили, в какой позиции он видит себя в 2025 году.
Обновлено в 12:52
Авто
Двигатели Aurus применят в малой авиации
Адаптация двигателя для нужд малой авиации позволит серийно выпускать такие моторы на автомобильных предприятиях, что снизит стоимость и сроки производства.
Обновлено в 03:05
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершился победой греческого клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа
"Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Белорусский паралимпиец погиб в Австрии во время тренировки
Как сообщают белорусские СМИ со ссылкой на Министерство спорта и туризма, паралимпиец Дмитрий Рышкевич погиб в Австрии во время подготовки к чемпионату мира по академической гребле.
Обновлено в 17:00