На конец 2018-го запасы фонда ожидались на уровне 200 тыс. унций, говорится в ноябрьской презентации компании ко дню инвестора. В 2019 году «Норникель» ожидает объема закупок палладия в фонд в диапазоне 300–500 тыс. унций в зависимости от запросов индустриальных потребителей, отметил Малышев.

Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены

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