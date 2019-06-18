Экономика
Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»РБК 13:30
Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним. «Финвижн» вместе с партнерами Аветисяна, миноритариями «Восточного» Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым ранее владели совокупно чуть больше 40% банка.
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