Экономика

Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»РБК вчера в 13:30

Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним. «Финвижн» вместе с партнерами Аветисяна, миноритариями «Восточного» Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым ранее владели совокупно чуть больше 40% банка.
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Baring Vostok передал компании Аветисяна 10% акций «Восточного»

Коммерсантъвчера в 16:34

Baring Vostok передал 10% «Восточного» компании Аветисяна и утратил контроль над банком

Интерфаксвчера в 14:50

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (18.06)

Право.рувчера в 00:57

Компания Аветисяна заявила, что Baring Vostok исполнил опцион на 10% акций «Восточного»

ТАССвчера в 14:14

Baring Vostok потерял контроль над банком «Восточный»

Ведомостивчера в 13:53

Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

РБКвчера в 13:30

Baring Vostok утратил контроль над банком «Восточный»

Forbesвчера в 14:39
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Общество

Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф

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Авто

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Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает, что его дело позорит страну. Об этом он заявил в интервью агентству Ruptly.
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Общество

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«За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.
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Эксперты Роскачества рассказали, какой напиток лучше поможет справиться с жаждой летом.
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Политика

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Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.
Обновлено вчера в 14:38
Политика

Дональд Трамп заявил о старте президентской кампании

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Политика

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Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
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Шоу-бизнес

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Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.
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Армия и оружие

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ

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В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI снижаются, как свидетельствуют данные с мировых торгов.
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Экономика

В Минтруде назвали регионы с самыми большими пенсиями в 2018 году

По информации Пенсионного фонда России, в целом по стране средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2019 года составил 14825,95 рублей.
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Общество

Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено вчера в 10:37
Политика

Власти Украины открыли пятое уголовное дело против Порошенко

«Сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко», — написал он.
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Общество

В Японии запретили физическое наказание детей

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Политика

Мадуро оценил покушение на себя в $20 млн

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Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой

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ООН предсказала сокращение населения России до 100 миллионов человек

По докладу, к 2050 году численность населения Земли составит 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году — 10,8 миллиарда.
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Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
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Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
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