Экономика

Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»РБК 13:30

Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним. «Финвижн» вместе с партнерами Аветисяна, миноритариями «Восточного» Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым ранее владели совокупно чуть больше 40% банка.
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Baring Vostok потерял контроль над банком «Восточный»

Ведомости13:53

Baring Vostok передал 10% «Восточного» компании Аветисяна и утратил контроль над банком

Интерфакс14:50

Baring Vostok утратил контроль над банком «Восточный»

Forbes14:39

Компания Аветисяна заявила, что Baring Vostok исполнил опцион на 10% акций «Восточного»

ТАСС14:14

Baring Vostok передал компании Аветисяна 10% акций «Восточного»

Коммерсантъ16:34

Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

РБК13:30

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (18.06)

Право.ру00:57
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:25, Вашингтон
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Обновлено в 15:08
Происшествия

В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

Обновлено в 17:19
Футбол

Мишель Платини задержан по подозрению в коррупции

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и экс-капитан французской сборной Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
Обновлено в 04:55
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Экономика

МТС вернется в салоны «Связного»

Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
Обновлено в 13:26
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Происшествия

ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом

Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Общество

КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности

Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на «неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка».
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие

Представитель ДНР сообщил, что украинцы открыли огонь по посёлку Ясное

Обновлено в 12:55
Общество

Жителям России позволили регистрировать излишки земли

Закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:25
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол

БАТЭ сыграет с «Пястом» в Лиге чемпионов

УЕФА провел жеребьевку первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусский БАТЭ встретится с польским "Пястом".
Обновлено в 10:15
Политика

Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34
Общество

ВЦИОМ выяснил, как жители России относятся к воспитанию ребенка отцом

Обновлено в 01:27
Политика

В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.
Обновлено в 08:44
Футбол

Шатов оформил дубль в двустороннем матче на сборах «Зенита» в Австрии

Обновлено в 15:11
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 17:46
Общество

Ступени Ленинской библиотеки ведут к гостайне

В столичном департаменте капитального ремонта работы связали с аварийным состоянием лестницы из-за «разрушенного или совсем отсутствующего» бетонного основания.
Обновлено в 11:54
Общество

Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте

18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Происшествия

В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина

Прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания сообщила об изъятии около 16,5 тонны кокаина на сумму свыше миллиарда долларов в порту Филадельфии.
Обновлено в 16:18
Авто

«АвтоВАЗ» повысит цены на все «Лады»

Обновлено в 11:10
Театры

Малый драматический театр — Театр Европы открывает гастроли в Лондоне

С 19 по 29 июня труппа Малого драматического театра — Театра Европы представит 10 спектаклей Льва Додина «Три сестры» на сцене лондонского театра Vaudeville.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Кандидат в депутаты Мосгордумы заявила о нападении на своих помощниц

Обновлено в 16:22
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Политика

Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы

Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы.
Обновлено вчера в 13:18
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов

Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
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Дело Baring VostokБольше новостей по теме
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