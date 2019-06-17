Экономика
Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»РБК 13:30
Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним. «Финвижн» вместе с партнерами Аветисяна, миноритариями «Восточного» Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым ранее владели совокупно чуть больше 40% банка.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:25, Вашингтон
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
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УЕФА провел жеребьевку первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусский БАТЭ встретится с польским "Пястом".
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.
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Театры
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