Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»РБК 13:30

Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним. «Финвижн» вместе с партнерами Аветисяна, миноритариями «Восточного» Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым ранее владели совокупно чуть больше 40% банка.

Футбол Мишель Платини задержан по подозрению в коррупции Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и экс-капитан французской сборной Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Общество На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Армия и оружие Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17 Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Экономика МТС вернется в салоны «Связного» Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Происшествия ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Общество КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на «неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка».

Происшествия В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.

Общество Жителям России позволили регистрировать излишки земли Закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Футбол БАТЭ сыграет с «Пястом» в Лиге чемпионов УЕФА провел жеребьевку первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусский БАТЭ встретится с польским "Пястом".

Политика Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.

Политика В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.

Общество В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.

Общество Ступени Ленинской библиотеки ведут к гостайне В столичном департаменте капитального ремонта работы связали с аварийным состоянием лестницы из-за «разрушенного или совсем отсутствующего» бетонного основания.

Общество Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте 18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.

Происшествия В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина Прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания сообщила об изъятии около 16,5 тонны кокаина на сумму свыше миллиарда долларов в порту Филадельфии.

Театры Малый драматический театр — Театр Европы открывает гастроли в Лондоне С 19 по 29 июня труппа Малого драматического театра — Театра Европы представит 10 спектаклей Льва Додина «Три сестры» на сцене лондонского театра Vaudeville.

Финансы Курс евро опустился ниже 72 рублей Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Шоу-бизнес Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.