Экономика
Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»РБК 00:27
Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:46, Вашингтон
Футбол
Широков: до сезона говорил: будет 9-12-е место. «Динамо» при Хохлове не менялось
Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Широков рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
Обновлено в 01:01
Политика
В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников
Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Эксперты предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
В качестве примеров компаний, от имени которых приходят такие вирусные рассылки, Group-IB называет автодилеров KIA (РБК направил запрос) и «Рольф», а также авиакомпанию «Полярные авиалинии», среди СМИ указаны РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 02:02
Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Политика
ЦИК Украины отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации
В комиссии сообщили, что внеочередной съезд партии Саакашвили, на котором утвердили список кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах, был проведен с нарушениями устава.
Обновлено вчера в 16:22
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000
Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Подписчики спутали Кристину Асмус с ее младшей сестрой
Оказалось, что на нее очень сильно похожа младшая сестра Карина.
Обновлено вчера в 12:55
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП
Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
Обновлено в 02:07
Музыка
Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате
Хореограф тренерского штаба олимпийской чемпионки и чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой, Даниил Глейхенгауз, извинился перед американской коллегой Джо-джо Гомез за использование в номере Загитовой элементов ее постановки.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
В США убили уроженку России Аллу Аушеву и ее детей
Натурализовавшаяся в Соединенных Штатах россиянка Алла Аушева была убита вместе с двумя детьми в субботу у себя дома в районе Стейтен-Айленд в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 18:48
Транспорт
Лодочная станция откроется на берегу Большого пруда в Зеленограде
Лодочная станция в Зеленограде скоро откроется в парке Победы на берегу Большого пруда, со стороны Центрального проспекта.
Обновлено в 01:47
Политика
Мэр Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:50
Общество
Знаки Зодиака имеют свои главные проблемы и пути их решения
Козероги акцентированы на цели и не способны расслабляться, что является главной проблемой.
Обновлено вчера в 14:02
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Политика
Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ
Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении.
Обновлено в 01:59
Авто
Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями
В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:07
Наука
Ученые определили вредную дозу алкоголя
В рамках исследования специалисты изучили влияние низких доз алкоголя, которые не вызывают заметных нарушений в поведении.
Обновлено в 02:38
Происшествия
ВВС Словакии подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера
Два истребителя МиГ-29 ВВС Словакии вылетели на перехват пассажирского самолета итальянской авиакомпании Ernest после того, как лайнер перестал отвечать на запросы диспетчеров.
Обновлено вчера в 23:10
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено вчера в 07:41
Здоровье
Самые полезные сорта рыбы озвучили эксперты
Обновлено в 02:19
Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусов
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв
Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 00:58
Общество
В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей
Специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали 12 случаев подозрения на заболевание острой кишечной инфекцией у воспитанников детского оздоровительного лагеря в Красноярском крае.
Обновлено в 00:11
Происшествия
У звукорежиссёра Театра Наций украли два ноутбука на 300 тысяч рублей
В столичном главке МВД рассказали информагентству, что в воскресенье в отдел полиции по Тверскому району обратился мужчина, который работает звукорежиссёром в театре.
Обновлено в 01:24
Политика
Митинг с требованием отставки премьера Чехии собрал 250 тыс. человек
В историческом центре Праги около 250 тыс. человек вышли на митинг с требованием отставки лидера политического движения «Акция недовольных граждан» (АНО) Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии.
Обновлено вчера в 13:25
Авто
В России продажи машин KIA с пробегом в мае выросли на 16%
Обновлено в 00:46
Происшествия
Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в Приамурье
Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в селе Каникурган Благовещенского района Амурской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации, размещенном в понедельник на странице в Instagram.
Обновлено вчера в 23:51