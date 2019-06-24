Экономика

Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»РБК 00:27

Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.
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Фонд Калви оспорил передачу контроля над банком «Восточный» холдингу Аветисяна

Daily Storm01:16

Baring Vostok обжаловал решение суда о передаче контроля в «Восточном» структуре Аветисяна

ТАСС02:22

Калви решил бороться за отобранный банк

Lenta.ru01:52

Baring Vostok обжаловал решение о передаче 9,99% «Восточного»

Rambler News Service02:39

Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

РБК00:27
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:46, Вашингтон
Футбол

Широков: до сезона говорил: будет 9-12-е место. «Динамо» при Хохлове не менялось

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Широков рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
Обновлено в 01:01
Политика

В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников

Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Общество

Эксперты предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке

В качестве примеров компаний, от имени которых приходят такие вирусные рассылки, Group-IB называет автодилеров KIA (РБК направил запрос) и «Рольф», а также авиакомпанию «Полярные авиалинии», среди СМИ указаны РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 02:02
Общество

«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Политика

ЦИК Украины отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации

В комиссии сообщили, что внеочередной съезд партии Саакашвили, на котором утвердили список кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах, был проведен с нарушениями устава.
Обновлено вчера в 16:22
Авто

В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона

Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Гаджеты

Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000

Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес

Подписчики спутали Кристину Асмус с ее младшей сестрой

Оказалось, что на нее очень сильно похожа младшая сестра Карина.
Обновлено вчера в 12:55
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Общество

Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП

Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
Обновлено в 02:07
Музыка

Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате

Хореограф тренерского штаба олимпийской чемпионки и чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой, Даниил Глейхенгауз, извинился перед американской коллегой Джо-джо Гомез за использование в номере Загитовой элементов ее постановки.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

В США убили уроженку России Аллу Аушеву и ее детей

Натурализовавшаяся в Соединенных Штатах россиянка Алла Аушева была убита вместе с двумя детьми в субботу у себя дома в районе Стейтен-Айленд в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 18:48
Транспорт

Лодочная станция откроется на берегу Большого пруда в Зеленограде

Лодочная станция в Зеленограде скоро откроется в парке Победы на берегу Большого пруда, со стороны Центрального проспекта.
Обновлено в 01:47
Политика

Мэр Челябинска подал в отставку

Обновлено в 00:50
Общество

Знаки Зодиака имеют свои главные проблемы и пути их решения

Козероги акцентированы на цели и не способны расслабляться, что является главной проблемой.
Обновлено вчера в 14:02
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Политика

Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ

Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении.
Обновлено в 01:59
Авто

Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями

В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:07
Наука

Ученые определили вредную дозу алкоголя

В рамках исследования специалисты изучили влияние низких доз алкоголя, которые не вызывают заметных нарушений в поведении.
Обновлено в 02:38
Происшествия

ВВС Словакии подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера

Два истребителя МиГ-29 ВВС Словакии вылетели на перехват пассажирского самолета итальянской авиакомпании Ernest после того, как лайнер перестал отвечать на запросы диспетчеров.
Обновлено вчера в 23:10
Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено вчера в 07:41
Здоровье

Самые полезные сорта рыбы озвучили эксперты

Обновлено в 02:19
Общество

В Центральной России похолодает на 20 градусов

В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия

В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв

Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 00:58
Общество

В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей

Специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали 12 случаев подозрения на заболевание острой кишечной инфекцией у воспитанников детского оздоровительного лагеря в Красноярском крае.
Обновлено в 00:11
Происшествия

У звукорежиссёра Театра Наций украли два ноутбука на 300 тысяч рублей

В столичном главке МВД рассказали информагентству, что в воскресенье в отдел полиции по Тверскому району обратился мужчина, который работает звукорежиссёром в театре.
Обновлено в 01:24
Политика

Митинг с требованием отставки премьера Чехии собрал 250 тыс. человек

В историческом центре Праги около 250 тыс. человек вышли на митинг с требованием отставки лидера политического движения «Акция недовольных граждан» (АНО) Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии.
Обновлено вчера в 13:25
Авто

В России продажи машин KIA с пробегом в мае выросли на 16%

Обновлено в 00:46
Происшествия

Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в Приамурье

Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в селе Каникурган Благовещенского района Амурской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации, размещенном в понедельник на странице в Instagram.
Обновлено вчера в 23:51
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Baring Vostok Capital Partners
Фонд частных капиталовложений. Фонд инвестирует в разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, потребительские товары, СМИ и технологии, телекоммуникации и финансовые услуги.
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Юниаструм банк
Банк
Бывший российский коммерческий банк. Создан в 1994 году, 20 января 2017 прекратил свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к ПАО «Восточный экспресс банк». Юниаструм Банк являлся принципиальным членом международной платёжной системы Visa International, эмитировал карты систем MasterCard Worldwide и American Express.
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