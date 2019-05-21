Футбол

Фонд Кадырова подарил ФК «Ахмат» 600 миллионов рублейКавказ Пост 10:24

Фонд Кадырова подарил ФК "Ахмат" 600 миллионов рублей Грозный, 21 мая.
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Генеральный директор «Ахмата» подтвердил, что клуб получал средства от Фонда Кадырова

Матч ТВ07:23

Генеральный директор «Ахмата» подтвердил, что клуб получал средства от Фонда Кадырова

Sportbox.RU07:23

«Ахмат» подтвердил, что получает деньги от Фонда Ахмата Кадырова

Sports.ru07:52

«Ахмат» подтвердил получение средств от фонда Кадырова

Sport24.ru06:41

Источник: фонд Кадырова пожертвует 600 миллионов рублей «Ахмату»

Спорт-Экспресс06:03

Фонд Кадырова перечислит «Ахмату» 600 млн рублей

Евро-футбол.ру06:47

«Мутко против»: фонд Кадырова перечислит «Ахмату» 600 миллионов рублей

Бомбардир.ру06:05
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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