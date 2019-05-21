Футбол
Фонд Кадырова подарил ФК «Ахмат» 600 миллионов рублейКавказ Пост 10:24
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
Политика
Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Названа причина пожара в кемеровском автоцентре
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, предварительная причина возгорания - короткое замыкание в электронном рекламном табло, расположенном на фасаде здания.
Обновлено в 07:51
Экономика
ОЭСР прогнозирует рост ВВП России на уровне 1,4% в 2019 году
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оставила в силе свой мартовский прогноз относительно роста реального ВВП РФ, предсказав его на уровне 1,4% в 2019 году.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован
Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Политика
Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации
Сайт президента Украины опубликовал указ Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана глава своей администрации.
Обновлено в 12:52
Общество
В Екатеринбурге суд арестовал еще одного участника акций против храма
Верх-Исетский суд Екатеринбурга во вторник арестовал еще одного участника акций протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 10:46
Здоровье
Онколог назвал вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, фастфуд, обилие красного мяса, алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Политика
США подтвердили планы ввести санкции против «Северного потока-2»
Участники проекта газопровода "Северный поток-2" попадут под санкции США, которые сейчас готовит Вашингтон.
Обновлено в 05:01
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Политика
Верховная рада соберется на внеочередное заседание 22 мая
Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание в среду, 22 мая (12:00 мск).
Обновлено в 12:40
Транспорт
На двух ветках московского метро приостановили движение поездов
Движение поездов приостановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки.
Обновлено в 13:01
Политика
Соратник Януковича вернулся на Украину
Ранее сообщалось, что экс-замглавы администрации Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
Обновлено в 12:46
Культура
Бюст Иосифа Кобзона появился перед Институтом театрального искусства
Во вторник, 21 мая, перед Институтом театрального искусства имени Иосифа Кобзона состоялось торжественное открытие бюста великого артиста.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в ограблении банка на 8 млн рублей
"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве задержан 48-летний житель столицы по подозрению в разбойном нападении на отделение банка", - сообщила Волк, добавив, что подозреваемый - безработный.
Обновлено в 10:29
Общество
Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов
Обновлено в 09:40
Общество
Володин заверил депутатов, что они не провалятся в Госдуме
Обновлено в 09:29
Происшествия
На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой
Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева заподозрили в продаже имущества Жанны Фриске
Девушка предполагает, что у данному событию причастен известный телеведущий и отец ребенка Жанны Дмитрий Шепелев.
Обновлено в 09:35
Спорт
Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались голыми
Швейцарские биатлонисты сфотографировались в обнажённом виде. Фото опубликовал в своём «инстаграме» лидер команды Беньямин Вегер.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Из SSJ-100 вылилось топливо перед взлетом
Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) из Ижевска в Москву пришлось отменить из-за неисправности.
Обновлено в 11:03
Общество
Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии
В апреле 2019 года Россельхознадзор запретил ввоз из Белоруссии в Россию яблок и груш.
Обновлено в 12:06
Авто
Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже
В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Культура
Песню «Темная ночь» запретили в Польше
Обновлено вчера в 23:15
Футбол
Футболисты «Севильи» интересны «Спартаку» и «Локомотиву»
Как сообщает ABC de Sevilla, полузащитник Даниэл Каррису интересен московскому "Спартаку", а защитник Алейш Видаль - "Локомотиву".
Обновлено в 11:34