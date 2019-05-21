Футбол
Фонд Кадырова подарил ФК «Ахмат» 600 миллионов рублейКавказ Пост 10:24
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Гаджеты
Россияне начали избавляться от смартфонов Huawei
На фоне введения американских санкций россияне начали активнее продавать смартфоны Huawei.
Обновлено в 17:01
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Экономика
Брат Михаила Гуцериева покинет руководство «РуссНефти»
Брат основателя «Русснефти» Михаила Гуцериева, Саит-Салам Гуцериев, покинет совет директоров нефтекомпании.
Обновлено в 16:48
Теннис
Шарапова и Касаткина включены в основную сетку Уимблдона
Россиянки Мария Шарапова и Дарья Касаткина попали в заявку основной сетки одного из турниров серии "Большого шлема" – Уимблдона.
Обновлено в 17:42
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Музыка
Исландию могут наказать за палестинские флаги на «Евровидении»
Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором международного песенного конкурса «Евровидение», в настоящее время решает вопрос наказания Исландии за демонстрацию в прямом эфире баннеров с палестинскими флагами.
Обновлено в 18:52
Технологии
«ВКонтакте» запустила «Биржу авторов»
"ВКонтакте" запустила "Биржу авторов" - платформу, на которой можно найти музыкантов, художников, дизайнеров, мастеров мемов и копирайтеров.
Обновлено в 06:36
Игры
GRID 2 временно стала бесплатной в Steam
Вместе с бесплатной раздачей GRID 2 в Steam запустили скидку на более новую GRID Autosport — ее можно приобрести за 119 руб. вместо 599.
Обновлено в 17:45
Экономика
ЦБ ужесточил требования к банкам по защите от киберугроз
Банк России ужесточает требования по защите средств банков и их клиентов от киберпреступников.
Обновлено в 14:20
Авто
Toyota объявила о возрождении модели Granvia
Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Хоккей
Вратарь Швеции объяснил семь пропущенных шайб от России
Вратарь сборной Швеции Якуб Маркстрем, пропустивший семь шайб, прокомментировал поражение своей команды от сборной России.
Обновлено в 19:10
Гаджеты
Видеокарты Radeon на базе Navi замечены в нескольких бенчмарках
На сей раз известный источник утечек с псевдонимом Tum Apisak обнаружил упоминания инженерных образцов видеокарт на основе Navi в базе данных нескольких популярных бенчмарков.
Обновлено вчера в 14:15
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Политика
В Воронеж сегодня приезжает Дмитрий Медведев
Обновлено в 01:09
Происшествия
Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция
"Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция... на территории города Кольчугино Владимирской области введен правовой режим КТО... бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме силами правопорядка", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:35
Кино
Появился трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»
Сегодня, 21 мая, кинокомпания Universal Pictures UK показала трейлер грядущего полнометражного фильма «Аббатство Даунтон», снятого по одноименному титулованному британскому сериалу.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Суд продлил арест фигурантам дела Абызова
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 08:39
Наука
Изменился эталон измерения массы
Килограмм продолжительное время оставался одной из немногих фундаментальных единиц СИ (международная система единиц), которая определялась не через физические константы, а с помощью реального эталона – металлического цилиндра размером с мяч для гольфа, который с 1889 года хранится в Международном бюро мер и весов во Франции.
Обновлено в 07:40
Игры
В Origin бесплатно раздают The Sims 4
В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Жители Мурманска простились с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево
Больше тысячи жителей Мурманска приняли участие в церемонии прощания с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:22
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
Обновлено в 17:12
Авто
В продаже появились новые ЗИЛ-133
В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Сын Яны Рудковской привел в дом свою невесту
Саша с гордостью заявляет, что Настя – его невеста, и часто приглашает девочку к себе в дом.
Обновлено в 15:38
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что больна раком
Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком. Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.
Обновлено в 15:59
Здоровье
Волгоградцам назвали опасности, которые могут подстерегать их дома
В каждом доме есть безобидные на первый взгляд вещи, представляющие опасность для здоровья и даже жизни. Особенно нужно беречь от них детей.
Обновлено в 14:53