Политика
Фонд Абу-Даби перевел Судану финансовую помощьРИА Новости 08:12
Фонд развития Абу-Даби перевел 250 миллионов долларов в Центробанк Судана для поддержки национальной валюты и финансовой политики этой страны, сообщило эмиратское информагентство WAM.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:34, Ашберн
Культура
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
Обновлено вчера в 01:28
Финансы
ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
Обновлено 26 апреля в 06:30
Происшествия
На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Обновлено в 09:31
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Вблизи аэропорта Хитроу возник крупный пожар
Сильный пожар возник в воскресенье на складе, расположенном в пригороде Лондона Вест-Дрейтон в непосредственной близости от лондонского аэропорта Хитроу.
Обновлено в 11:21
Гаджеты
Moto RAZR 2019 появился на официальных изображениях Motorola
Модель Moto RAZR 2019 появилась на официальных изображениях компании, а сами фото появились в Сети.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Литва получила в подарок от США винтовки 50-х годов
Обновлено в 00:52
Общество
На Свердловскую область обрушились метели и снегопады
В Свердловской области с утра 28 апреля отмечается обильный снегопад. Уже установился снежный покров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 12:01
Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Музыка
Юрий Лоза высказался по поводу финала шоу «Голос. Дети»
Певец поделился мнением, что полностью выступает против проведения подобных конкурсов среди детей, так как это тяжело для них психологически и тормозит развитие музыкальных навыков.
Обновлено вчера в 18:40
Футбол
Бранислав Иванович: «Из-за своих ошибок пропустили два мяча и остановились»
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович подвел итоги встречи 26-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (4:2).
Обновлено в 12:03
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Манекенщик на Неделе моды в Сан-Паулу упал на подиуме и умер
Ужасный инцидент произошел ночью на Неделе моды в Сан-Паулу: 26-летнему манекенщику Талесу Котте стало плохо во время показа.
Обновлено в 06:58
Здоровье
Старость признали болезнью, с которой можно бороться
Можно констатировать: старость наконец признали болезнью. И с ее проявлениями можно и нужно бороться.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Общество
Порт «Морской фасад» в Петербурге открыл круизный сезон
В пассажирский порт Петербурга "Морской фасад" 28 апреля прибыл первый в этом сезоне туристический лайнер.
Обновлено в 07:44
Происшествия
На КАД автобус столкнулся с фурой
Вечером в воскресенье, 28 апреля, на КАД произошла авария с участием автобуса и фуры.
Обновлено в 11:14
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой
Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Футбол
Адаев спас ФК «Мордовия» от поражения с «Химками»
От поражения «Мордовию» спас Владислав Адаев. Отметим, что саранский клуб продлил безвыигрышную серию.
Обновлено в 11:51
Политика
Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь
По предварительной информации, мужчина умер в больнице из-за внутреннего кровоизлияния. Бывшему главе региона было 64 года.
Обновлено вчера в 12:31
Транспорт
«Уральские авиалинии» назвали причину посадки рейса Москва — Париж в Калуге
Ранее генеральный директор агентства AG Loyalty Наталья Максвелл-Джексон на своей странице в Facebook написала, что пассажиры "Уральских авиалиний", которые приобрели билеты на прямой рейс Москва-Париж, намереваются подать в суд на авиаперевозчика из-за того, что маршрут сделал пересадку в Калуге.
Обновлено в 10:49
Футбол
«Спортинг» обыграл «Кайрат» и стал победителем Лиги чемпионов
У "Кайрата" голом отметился Дуглас Жуниор. Ранее "Барселона" в матче за третье место обыграла другой испанский клуб "Интер" (3:1).
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
Десантный корабль «Петр Моргунов» выйдет в море в июне
Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов", который строится на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", впервые выйдет в море в июне нынешнего года.
Обновлено в 06:13
Здоровье
В уфимском детском саду выявили опасное заболевание
В одном из уфимских детских садов ребенок, по предварительным данным, заболел коклюшем. Об этом пока сообщают только в социальных сетях.
Обновлено в 03:19