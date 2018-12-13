Экономика
После закрытия сделки доля Sistema VС вырастет до 16,3%, что сделает фонд третьим крупнейшим акционером Ozon после структур Baring Vostok Capital Partners и МТС. На 13 декабря 2018 г. структурам Baring Vostok Capital Partners принадлежало 39,16% Ozon, у МТС – 18,69%, по данным кипрского реестра.
Ведомостивчера в 16:00
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Экономика
Лицензии лишился московский «РУНЭТБАНК»
Банк России аннулировал лицензию у московского «РУНЭТБАНКа».
Обновлено в 01:54
Экономика
«Газпром» купит небоскреб у «Газпрома»
«Газпром» выкупит петербургский небоскреб «Лахта Центр» у собственной дочерней компании — «Газпром нефти», пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:38
Экономика
Шампанское в России подорожает на четверть
По данным организации, минимальная розничная цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра в следующем году может составить 202 рубля.
Обновлено в 02:17
Экономика
Строители жилья обеспокоены изменениями правил финансирования
Строители жилья обеспокоены изменениями правил финансирования Девелоперы жилья могут столкнуться с новым кризисом — правила привлечения средств в их проекты неожиданно ужесточаются.
Обновлено вчера в 17:43
Экономика
Российские помидоры в 2018 году впервые стали дешевле импортных
По итогам девяти месяцев 2018 года оптовые цены на российские томаты впервые оказались ниже, чем на импортные, — на 8,6 руб.
Обновлено в 00:32
Экономика
LVMH купит оператора отелей Belmond за $2,6 млрд
Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE достиг соглашения о приобретении оператора отелей Belmond Ltd за $2,6 млрд ($3,2 млрд с учетом долга).
Обновлено в 02:54
Энергетика
Bloomberg: Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США
Агентство не исключает, что объем поставок из королевства в США в начале следующего года может достигнуть 582 тысяч баррелей в сутки, что на 40% ниже среднего объема экспорта нефти из Саудовской Аравии в штаты, рассчитанного по итогам последнего квартала.
Обновлено вчера в 19:24
Экономика
Сбербанк начинает сбор биометрических данных клиентов
Сбербанк завершил пилотную стадию проекта по биометрической идентификации клиентов и начинает сбор их биометрических данных для Единой биометрической системы (ЕБС) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Обновлено вчера в 13:43
Экономика
«Российский капитал» сменил название на Банк ДОМ.РФ
Банк "Российский капитал" сменил название на Банк ДОМ.РФ, говорится в сообщении на сайте финансовой организации.
Обновлено в 00:05
Финансы
Профицит бюджета России за 11 месяцев достиг 3,7%
За 11 месяцев в бюджет поступило 17 трлн 456,9 млрд руб. (92,1% к общему объему доходов федерального бюджета).
Обновлено вчера в 15:55
Финансы
Сбербанк планирует получить $13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году
Как ранее сообщалось, чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 11 месяцев 2018 года составила 759 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,6%.
Обновлено в 03:28
Экономика
В большинстве городов России подорожало вторичное жилье
С начала 2018 года средняя стоимость вторичных квартир в России выросла на 6,1%. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики онлайн-сервиса объявлений Domofond.ru.
Обновлено в 04:16
Экономика
Morgan Stanley сократит свое присутствие в России
Американский банковский холдинг Morgan Stanley сократит свое присутствие в России и закроет подразделения московского офиса, отвечающие за работу на фондовом и валютном рынках, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.
Обновлено вчера в 07:53
Экономика
МВФ: глобальный долг за 2017 год достиг 225% от мирового ВВП
Глобальный долг (частный и суверенный) на конец прошлого года достиг $184 трлн (225% от мирового ВВП).
Обновлено вчера в 13:52
Энергетика
Экспорт нефти из РФ в 2018 г упал на 5 млн тонн, в том числе из-за ОПЕК+
Экспорт нефти из России в 2018 году по системе "Транснефть" сократился примерно на 5 миллионов тонн, в том числе из-за соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, заявил глава "Транснефти" Николай Токарев.
Обновлено в 03:25