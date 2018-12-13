Экономика
Фонд АФК «Система» стал третьим крупнейшим акционером Ozon
Фонд АФК «Система» стал третьим крупнейшим акционером OzonВедомости16:00
После закрытия сделки доля Sistema VС вырастет до 16,3%, что сделает фонд третьим крупнейшим акционером Ozon после структур Baring Vostok Capital Partners и МТС. На 13 декабря 2018 г. структурам Baring Vostok Capital Partners принадлежало 39,16% Ozon, у МТС — 18,69%, по данным кипрского реестра.
Ведомости16:00
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Экономика
Сбербанк собрал биометрические данные миллиона людей
Система Сбербанка «в значительно более продвинутой стадии», чем государственная Единая биометрическая система (ЕБС), которую создают ЦБ и «Ростелеком», уверен Греф: в ЕБС сейчас «значительно меньше» образцов.
Обновлено в 15:12
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено в 07:50
Экономика
Греф объяснил отсутствие у Сбербанка системы кэшбека
Сбербанк не планирует переходить на кэшбек, поскольку для банка такого размера это может быть проблематично.
Обновлено в 05:20
Финансы
Профицит бюджета России за 11 месяцев достиг 3,7%
За 11 месяцев в бюджет поступило 17 трлн 456,9 млрд руб. (92,1% к общему объему доходов федерального бюджета).
Обновлено в 15:55
Экономика
Строители жилья обеспокоены изменениями правил финансирования
Строители жилья обеспокоены изменениями правил финансирования Девелоперы жилья могут столкнуться с новым кризисом — правила привлечения средств в их проекты неожиданно ужесточаются.
Обновлено в 17:43
Энергетика
Bloomberg: Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США
По данным агентства, поставки саудовской нефти в США в январе 2019 года могут протестировать 30-летний минимум.
Обновлено в 13:45
Экономика
Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 года
Цены на земли подкосил рекордный урожай По версии аналитиков, основной причиной снижения цен на землю стал рекордный урожай прошлого года, он же спровоцировал падение стоимости основных сельхозкультур.
Обновлено в 13:50
Экономика
СМИ узнали о выкупе «Газпромом» «Лахта Центра» у собственной «дочки»
"Газпром" выкупит небоскреб "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге у собственной дочки "Газпром нефти" за 120 млрд руб. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишут "Ведомости".
Обновлено в 17:52
Экономика
Структуры экс-сенатора Николая Ольшанского продали отель в Подмосковье
Владельцем отеля до осени этого года была структура, связанная с бывшим сенатором от Воронежской области и депутатом Госдумы Николаем Ольшанским, говорят два консультанта, работавших с объектом.
Обновлено в 15:19
Экономика
Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве
Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов.
Обновлено в 06:10
Экономика
ФАС обнаружила завышение цен на ТВ-приставки
ФАС подозревает ритейлеров «М.Видео», «Эльдорадо», «Юлмарт» и DNS в необоснованном завышении розничных цен на ТВ-приставки для приема цифрового телевидения, следует из сообщения на сайте ведомства.
Обновлено в 06:00
Финансы
Международные резервы России выросли за неделю на $1,5 млрд
Международные резервы России увеличились за неделю на $1,5 млрд. На 7 декабря они составили $463,6 млрд (против $462,1 млрд на 30 ноября).
Обновлено в 10:30
Экономика
Valio возобновит производство сливочного масла в России
Финский бренд Valio возобновляет производство своего сливочного масла в России, сообщила старший вице-президент компании Елена Кипенева.
Обновлено в 12:42
Экономика
Совет директоров «Аэрофлота» одобрил лизинг 20 Boeing 737 для «Победы»
Обновлено в 10:43
Финансы
Минэкономразвития пересмотрит прогноз по курсу рубля в апреле
Минэкономразвития РФ планирует пересмотреть прогноз по курсу рубля в апреле 2019 года, пока ведомство не видит причин менять его.
Обновлено в 10:55