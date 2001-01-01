Определен лучший игрок матча седьмого тура РПЛ между «Уфой» и «Зенитом» (1:0). Им стал полузащитник башкирского клуба Даниил Фомин.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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