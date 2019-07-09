Футбол
Фоменко возглавил «Краснодар-2»Sports.ru 08:30
Новым главным тренером «Краснодара-2» стал Олег Фоменко. Ранее специалист входил в тренерский штаб основной команды «Краснодара».
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Роскомнадзор нашел сайты для проверки результатов ЕГЭ, нарушающие законодательство в области персональных данных.
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с вероятностью более 90 процентов нынешний июль окажется холоднее прошедшего июня, который был очень теплым.
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Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
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Официальный обменный курс грузинского лари во вторник достиг минимальной отметки за всю историю существования этой валюты.
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Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
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Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа
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Многократный чемпион мира, призер Олимпиады 2004 года Филиппо Маньини спас тонущего человека у берегов Сардинии, сообщает BBC.
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«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»
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MINI представил серийный электрический хэтчбек Cooper SE.
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