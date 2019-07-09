Футбол

Фоменко возглавил «Краснодар-2»Sports.ru 08:30

Новым главным тренером «Краснодара-2» стал Олег Фоменко. Ранее специалист входил в тренерский штаб основной команды «Краснодара».
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Фоменко стал главным тренером «Краснодара-2»

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«Краснодар» объявил об изменении в тренерском штабе

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Фоменко возглавил вторую команду «Краснодара»

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Фоменко — новый главный тренер «Краснодара-2»

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Олег Фоменко возглавил «Краснодар-2»

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Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
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РФПИ с партнерами купили 28% фармацевтической компании Alium

До сих пор 95% Alium принадлежали АФК «Система» Владимира Евтушенкова, банку ВТБ и менеджменту фармкомпании: партнеры купили производителя в конце 2018 г. «Система» заплатила за 13% компании 1,83 млрд руб. и обязалась в течение трех лет выкупить долю ВТБ.
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В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
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Общество

Роскомнадзор нашел нарушения на сайтах по проверке результатов ЕГЭ

Роскомнадзор нашел сайты для проверки результатов ЕГЭ, нарушающие законодательство в области персональных данных.
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ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью

Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
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Официальный обменный курс грузинского лари во вторник достиг минимальной отметки за всю историю существования этой валюты.
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«Водоканал» прокомментировал ситуацию с затоплением Парашютной улицы

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Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
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Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа

Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает новостной портал Todo Noticias.
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Многократный чемпион мира, призер Олимпиады 2004 года Филиппо Маньини спас тонущего человека у берегов Сардинии, сообщает BBC.
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Энергетика

«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»

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MINI представил серийный электрический хэтчбек Cooper SE.
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Олег Фоменко
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Главный тренер клуба «Краснодар».
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Российский футбольный клуб из Краснодара, выступающий в ФНЛ. Основан в 2013 году как фарм-клуб «Краснодара».
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