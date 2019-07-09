Футбол

Фоменко возглавил «Краснодар-2»Sports.ru 08:30

Новым главным тренером «Краснодара-2» стал Олег Фоменко. Ранее специалист входил в тренерский штаб основной команды «Краснодара».
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Фоменко — новый главный тренер «Краснодара-2»

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«Краснодар» объявил об изменении в тренерском штабе

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Фоменко стал главным тренером «Краснодара-2»

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Олег Фоменко возглавил «Краснодар-2»

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Фоменко возглавил вторую команду «Краснодара»

РИА Новости07:51
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Политика

«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста

Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
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Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что нижняя палата парламента не будет отзывать свое заявление с призывом ввести меры против Грузии после слов президента Владимира Путина.
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Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
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Закон о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой в осеннюю сессию, а не до конца июля, как предполагалось ранее.
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Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза

Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
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Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев

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Обновлено в 08:37
Происшествия

Автомобиль Кокорина эвакуировали за неправильную стоянку

Автомобиль, принадлежащий бывшему нападающему сборной России Александру Кокорину, эвакуировали в Москве за неправильную стоянку.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя

Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
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Политика

Малахов обратился к Зеленскому из-за отмены телемоста

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Происшествия

В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле

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Шоу-бизнес

Пугачева затмила 36-летнюю жену Игоря Николаева

Юлия Проскурякова получила весьма нелестные комментарии, подписчики Пугачевой сравнили ее с бедной родственницей и заявили, будто она выглядит на все 60 лет.
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Олимпийский призер пловец Маньини спас тонущего человека

Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года итальянский пловец Филиппо Маньини спас тонущего человека на острове Сардиния.
Обновлено в 08:54
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Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше

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Крыша музыкального театра горит в Ростове-на-Дону

Крыша Ростовского государственного музыкального театра горит в Ростове-на-Дону, пострадавших нет, сообщил ТАСС художественный руководитель - гендиректор театра Вячеслав Кущев.
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Запрет фотографировать Меган Маркл перерос в скандал

На теннисном турнире Уимблдон посетителям запретили фотографировать посетившую его герцогиню Сассекскую (до замужества Меган Маркл), так как она находилась там в качестве частного лица.
Обновлено в 10:19
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Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске

Лавров напомнил, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений.
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В России упростили процедуру получения инвалидности

Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
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Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
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Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии

С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
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Глушаков подал заявление на бывшую жену

Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
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Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

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После установки в меню Chrome появится значок Netflix Hangouts, нажав на который можно замаскировать фильм или сериал под фальшивую видеоконференцию.
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Ситуация с выдачей багажа в «Шереметьево» улучшилась

Перераспределение потока пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", где начались проблемы с выдачей багажа, значительно улучшило ситуацию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Обновлено в 09:54
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Олег Фоменко
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Главный тренер клуба «Краснодар».
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