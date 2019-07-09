Футбол
Фоменко возглавил «Краснодар-2»Sports.ru 08:30
Новым главным тренером «Краснодара-2» стал Олег Фоменко. Ранее специалист входил в тренерский штаб основной команды «Краснодара».
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Политика
Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии
Госдума не будет отзывать свое заявление по Грузии после слов президента РФ Владимира Путина об отсутствии намерений вводить санкции, документ дает право правительству разрабатывать ответные меры при необходимости, сказал РИА "Новости" глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета
Во вторник, 9 июля, в амстердамском аэропорту Схипхол около терминала столкнулись два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 лоукостера EasyJet, пострадавших нет.
Обновлено в 08:19
Политика
Студентке стало плохо на встрече с Путиным
Обновлено в 10:45
Общество
МЧС предупредило о дожде с грозой и порывистым ветром в Москве
«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с сохранением до 21 часа 9 июля по Москве ожидается гроза с дождём, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с», — приводит РИА Новости сообщение спасателей.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Наука
Создано умное стекло, которое распознает образы без камер и алгоритмов
Сотрудники Висконсинского университета в Мэдисоне представили прототип умного стекла, которое запоминает и распознает изображения мгновенно и при этом без камер, процессора и подключения к интернету.
Обновлено в 08:09
Политика
Путин сравнил отказ от ядерной энергетики с возвращением к шкурам и пещерам
Путин назвал отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников попыткой «облачиться в шкуры и переселиться в пещеры».
Обновлено в 11:23
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости на Украине
Обновлено в 11:31
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Экономика
Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян
Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
Обновлено в 07:37
Происшествия
У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии
В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.
Обновлено в 12:00
Религия
В Липецкой области сменился митрополит
Обновлено в 11:57
Происшествия
Музыкальный театр загорелся в Ростове
В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.
Обновлено в 10:54
Экономика
Синоптики предупредили о снижении урожая гречки
«Вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году», — сказал Вильфанд и добавил, что точный прогноз можно будет делать через месяц.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Футбол
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Политика
Лавров отреагировал на идею Зеленского о переговорах в Минске
Владимир Зеленский предложил провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе с участием не только "нормандской четверки", но и пригласить также США и Великобританию в лице американского лидера Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй.
Обновлено в 11:47
Политика
Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сближение России и Украины неизбежно как строительство союзнических отношений между государствами.
Обновлено в 11:37
Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Происшествия
На пляже в Крыму найден труп с гирей на шее
Обновлено в 07:03
Происшествия
ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Футбол
ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче
Обновлено в 11:16
Политика
Госдума приняла отчет Счетной палаты за 2018 год
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли к сведению отчет о работе Счетной палаты в 2018 году, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено в 07:39
Наука
Момент извержения вулкана на Курилах попал на снимки со спутника
Снимки со спутника зафиксировали момент извержения вулкана Райкоке, который находится на Курильских островах.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Петербурге поезда метро на красной ветке встали из-за неисправности
В Петербурге на красной ветке метрополитена произошел шестиминутный сбой в движении поездов.
Обновлено в 08:54
Политика
Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения
Шестой апелляционный административный суд Украины не стал отменять решение Окружного админсуда по иску к Кабмину и "Нафтогазу" относительно порядка формирования цены на газ для населения и теплокоммунэнерго.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В лагере Приморья отравилась половина детей
Обновлено в 11:54
Гаджеты
В 2020 году Apple выпустит четыре новых iPhone
Обновлено в 04:21