Футбол

Фоден продлит контракт с «Манчестер Сити»
Спорт-Экспресс
00:47

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден согласовал с руководством клуба условия нового контракта.
Спорт-Экспресс00:47

Подробнее о событии

«Лилль» продлит контракт с Гальтье

Спорт-Экспресс03:19

Фоден подпишет новый контракт с «Манчестер Сити»

Евро-футбол.ру02:18

Сегодня Фоден должен продлить контракт с «Манчестер Сити»

Soccer.ru01:08

СМИ: Фоден подписал с «Манчестер Сити» новый шестилетний контракт

Матч ТВвчера в 22:50

СМИ: Фоден подписал с «Манчестер Сити» новый шестилетний контракт

Sportbox.RUвчера в 22:50

«Манчестер Сити» подпишет новый контракт с полузащитником Фоденом. Им интересовался «ПСЖ»

Sport24.ru01:20

«Ман Сити» продлит контракт с Фоденом сегодня. Им интересовался «ПСЖ»

Sports.ruвчера в 22:56
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
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«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес

Аргентинский "Ривер Плейт" в четвертый раз в истории завоевал Кубок Либертадорес.
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Директор «Милана» рассказал о будущем Ибрагимовича

Спортивный директор итальянского "Милана" Леонардо исключил переход шведского нападающего американского "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича в зимнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт".
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Доннарумма провел за «Милан» в серии А 100-й полный матч подряд

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Болельщик «Спартака», напавший на Глушакова, вышел из спецприемника

Болельщик "Спартака" Мирослав Голунов, выбежавший на поле в матче Лиги Европы с "Рапидом" (1:2) с целью напасть на капитана москвичей Дениса Глушакова, вышел на свободу.
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«Витесс» был ментально не готов побеждать НАК, а наш соперник вышел на поле, словно это был их последний матч в жизни.
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Юрий Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»

Юрий Газинский стал вторым игроком в истории «черно-зеленых», который достиг отметки в 200 матчей за клуб, и уступает по этому показателю лишь рекордсмену «Краснодара» Жоаозиньо (217 игр).
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Phil Foden
Британский футболист
Английский футболист, центральный полузащитник клуба Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборной Англии до 21 года.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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