Футбол

Фоден продлит контракт с «Манчестер Сити»
Спорт-Экспресс
00:47

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден согласовал с руководством клуба условия нового контракта.
Спорт-Экспресс00:47

Подробнее о событии

Фоден подпишет новый контракт с «Манчестер Сити»

Евро-футбол.ру02:18

Сегодня Фоден должен продлить контракт с «Манчестер Сити»

Soccer.ru01:08

Фоден продлит контракт с «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс00:47

СМИ: Фоден подписал с «Манчестер Сити» новый шестилетний контракт

Матч ТВвчера в 22:50

СМИ: Фоден подписал с «Манчестер Сити» новый шестилетний контракт

Sportbox.RUвчера в 22:50

«Манчестер Сити» подпишет новый контракт с полузащитником Фоденом. Им интересовался «ПСЖ»

Sport24.ru01:20

«Ман Сити» продлит контракт с Фоденом сегодня. Им интересовался «ПСЖ»

Sports.ruвчера в 22:56
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 05:18, Ашберн
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Phil Foden
Британский футболист
Английский футболист, центральный полузащитник клуба Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборной Англии до 21 года.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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