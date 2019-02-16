Футбол

Фоден: «Поле было тяжелым, но мы играли в свой футбол»Soccer.ru вчера в 14:51

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Ньюпортом». Поле было тяжелым, но мы старались играть в свой футбол.
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«Манчестер Сити» разгромил «Ньюпорт» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Спорт-Экспрессвчера в 14:40

«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Матч ТВвчера в 14:24

Ньюпорт Каунти - Манчестер Сити прогноз на матч кубка Англии: конец сказки для «изгнанников»

Sport-place15 февраля в 02:48

«Ньюпорт» из 4-й лиги – пятая команда в этом сезоне, которой удалось не пропустить от «Ман Сити» в первом тайме

Sports.ruвчера в 13:28

«Манчестер Сити» разгромил «Ньюпорт» на кочкодроме

Евро-футбол.рувчера в 14:26

«Ман Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, разгромив клуб из 4-го дивизиона

Чемпионатвчера в 14:28

«Ньюпорт» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии 16 февраля 2019 года

LiveSport.ru15 февраля в 00:52
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Происшествия

В массовой драке в Москве погибли два человека

У станции метро «Волгоградский проспект» в Москве произошла массовая драка, в результате которой погибли два человека.
Обновлено в 01:26
Происшествия

На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

Обновлено 07 февраля в 19:02
Происшествия

В Москве женщина насмерть сбила таксиста

Обновлено в 06:17
Происшествия

Площадь обрушения в ИТМО в Петербурге составила 885 квадратных метров

Общая площадь обрушений в здании университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге составила 885 квадратных метров перекрытий и кровли, сообщил РИА Новости представитель городского управления МЧС.
Обновлено в 05:03
Спорт

Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследования

Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие

США не хотят, чтобы Асад вернул контроль над северо-востоком Сирии

Соединенные Штаты не хотят, чтобы правительство президента Башара Асада вернуло контроль над северо-востоком Сирии.
Обновлено в 06:10
Общество

В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража

Обновлено в 04:40
Происшествия

Мариинский театр эвакуируют после сообщения о минировании

Пресс-аташе Анна Касаткина 17 февраля заявила, что посетителей и сотрудников Мариинского театра эвакуируют.
Обновлено в 05:58
Происшествия

ТЦ на юге Москвы проверяют после звонка о минировании

В январе 2019 года в городах России прошла очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов - от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.
Обновлено в 04:17
Экономика

Медведев опроверг планы изымать у бизнеса сверхдоходы

Сообщения об имевшихся у государства планах изымать сверхдоходы у крупного бизнеса не соответствуют действительности, заверил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» готовит облик безэкипажного танка будущего

Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) формирует облик безэкипажного танка будущего, имеет в своем активе наработки перспективной машины, сообщил ТАСС генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ) Андрей Терликов в ходе международной оборонной выставки IDEX-2019.
Обновлено в 06:05
Политика

«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник

Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Политика

Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»

Территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
Обновлено в 02:53
Происшествия

В Башкирии за браконьерство задержали местных депутата и полицейского

Группа охотников, застреливших косулю, задержана в Благоварском районе Башкирии, в браконьерстве подозревают местных депутата и полицейского, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Вандалы подожгли храм УПЦ в Кривом роге

В Кривом роге осквернили и подожгли храм Вознесения Господня канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено вчера в 14:46
Политика

Глава МИД Ирана предупредил о высоком риске войны с Израилем

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Израиль в стремлении к войне и предупредил, что его поведение и поведение Соединенных Штатов увеличивает шансы столкновения в регионе.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
Обновлено вчера в 04:51
Спорт

На лыжном Кубке мира началась женская гонка классикой

Обновлено в 03:45
Политика

Медведев призвал сближать доходы городского и сельского населения

Правительство постарается сблизить доходы городского населения и жителей деревни, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью для программы "Итоги недели" на НТВ.
Обновлено в 04:31
Политика

В Германии назвали санкции из-за инцидента в Черном море «умеренными»

Провокация в Керченском проливе В конце ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и игнорируя требования властей.
Обновлено в 04:41
Политика

В Крыму ответили на слова Порошенко об «истории успеха» Украины

Ранее Порошенко заявил, что нынешнее положение на Украине является «историей успеха».
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

В России начата разработка микробеспилотника «Ратник» для экипировки

В России началась разработка микробеспилотника, которым будет оснащаться боевая экипировка третьего поколения, сообщили в «Ростехе».
Обновлено в 01:16
Единоборства

Минаков потерпел первое поражение в карьере

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, уступив на турнире Bellator 216 французу Чейку Конго.
Обновлено в 00:16
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве

В Москве метеорологи продлили действие "желтого" уровня погодной опасности на воскресенье, 17 февраля.
Обновлено вчера в 05:10
Политика

В Гаити митингующие сожгли флаг США и призвали на помощь Россию

Обновлено в 03:48
Политика

Науэрт отказалась от должности постпреда США при ООН

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на должность постоянного представителя США при ООН, сообщили в Госдепе.
Обновлено вчера в 20:06
Политика

В Челябинске начался митинг за возврат прямых выборов мэра

Обновлено в 02:58
Футбол

В Иране не показали матч «Баварии» из-за женщины-арбитра

Обновлено в 04:40
Общество

В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян

Обновлено вчера в 21:50
Общество

Митинг за отставку губернатора прошёл в Перми

Согласованная акция с требованием отставки губернатора Пермского края Максима Решетникова прошла в городе.
Обновлено в 06:34
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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