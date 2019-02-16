Футбол

Фоден: «Поле было тяжелым, но мы играли в свой футбол»Soccer.ru 14:51

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Ньюпортом». Поле было тяжелым, но мы старались играть в свой футбол.
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Власти Петербурга заявили о единственной версии обрушения в ИТМО

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Происшествия

Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви

Глава крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви арестован по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный".
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«Монако» одержал победу над «Нантом» в матче 25-го тура французской Лиги 1.
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Мать известного рэпера Децла (настоящее имя - Кирилл Толмацкий) Ирина Толмацкая поделилась подробностями о последнем разговоре с сыном, который умер в ночь на 3 февраля после закрытого концерта в Ижевске от остановки сердца.
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Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
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«Милан» одержал волевую победу над «Аталантой» в матче чемпионата Италии

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Малкин не спас «Питтсбург» от поражения «Калгари»

"Питтсбург Пингвинз" не сумел одержать победу над "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
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«Витесс» обыграл «Виллем II» и поднялся на пятое место в Эредивизи

«Витесс» прервал трехматчевую серию без побед и с 33 набранными очками поднялся на пятое место в турнирной таблице.
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Принц Саудовской Аравии захотел купить «Манчестер Юнайтед»

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Сергей Шнуров написал стихи про Юрия Лозу

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Конфликт между азербайджанцами и чеченцами исчерпан

По данным СМИ, на расширенной встрече влиятельных представителей азербайджанской и чеченской общин, где случай был признан не соответствующим реальному уровню братства и дружбы между азербайджанцами и чеченцами, конфликт был исчерпан, а напряженность сведена на нет.
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МЧС предупредило москвичей о гололедице и сильном ветре

МЧС предупредило жителей Москвы о гололедице и сильном ветре в ближайшие часы и до 11:00 воскресенья, 17 февраля.
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Происшествия

В центре Твери три человека пострадали при обрушении навеса

Деревянный навес, идущий вдоль здания, обрушился в центре Твери, пострадали три человека, сообщил Следственный Комитет в своем канале в WhatsApp.
Обновлено в 15:11
Транспорт

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Происшествия

Водитель перевернувшегося на «Скандинавии» грузовика погиб

Водитель большегруза, который перевернулся около 9 часов вечера на «Скандинавия» в районе н.п. Нахимовское Выборгского района Ленобласти, скончался от полученных травм.
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Российские бобслеисты Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко и Руслан Самитов заняли третье место в соревнованиях четырёхместных экипажей на седьмом этапе Кубка мира в Лей-Плэсиде (США).
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В Кривом Роге подожгли храм УПЦ

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