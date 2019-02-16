Футбол

Фоден: «Поле было тяжелым, но мы играли в свой футбол»Soccer.ru вчера в 14:51

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Ньюпортом». Поле было тяжелым, но мы старались играть в свой футбол.
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«Манчестер Сити» разгромил «Ньюпорт» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Спорт-Экспрессвчера в 14:40

Ньюпорт Каунти - Манчестер Сити прогноз на матч кубка Англии: конец сказки для «изгнанников»

Sport-place15 февраля в 02:48

«Ман Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, разгромив клуб из 4-го дивизиона

Чемпионатвчера в 14:28

«Ньюпорт» из 4-й лиги – пятая команда в этом сезоне, которой удалось не пропустить от «Ман Сити» в первом тайме

Sports.ruвчера в 13:28

«Манчестер Сити» разгромил «Ньюпорт» на кочкодроме

Евро-футбол.рувчера в 14:26

«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, разгромив «Ньюпорт Каунти»

Советский спортвчера в 14:24

«Ньюпорт» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии 16 февраля 2019 года

LiveSport.ru15 февраля в 00:52
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Происшествия

Два человека погибли в массовой драке на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошла драка между работниками автомойки.
Обновлено в 03:14
Политика

В Совфеде оценили призыв Трампа к ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что странам ЕС необходимо «взять обратно» более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство»* и предать их суду.
Обновлено в 03:24
Политика

Медведев заявил, что обязан быть оптимистом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что если не будет оптимистом, то вокруг него будет "оголтелый пессимизм".
Обновлено в 04:19
Политика

Порошенко назвал ситуацию на Украине «историей успеха»

Если Киев прекратит военные действия, Украины не станет, считает президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия

ТЦ на юге Москвы проверяют после звонка о минировании

В январе 2019 года в городах России прошла очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов - от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.
Обновлено в 04:17
Политика

«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник

Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Площадь обрушения в ИТМО в Петербурге составила 885 квадратных метров

Общая площадь обрушений в здании университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге составила 885 квадратных метров перекрытий и кровли, сообщил РИА Новости представитель городского управления МЧС.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Новейшая ракета «Бронебойщик» прошла испытания

В России завершились госиспытания новейшей авиационной ракеты С-8ОФП, известной также как "Бронебойщик".
Обновлено в 03:04
Происшествия

Участники «Чайфа» потеряли гитары

Участники группы «Чайф» Владимир Шахрин и Владимир Бегунов заявили о пропаже гитар после перелета из Москвы в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Медведев пообещал уравнять доходы жителей города и деревни

Премьер добавил, что власти будут стремиться к увеличению доходов семей, живущих как в городе, так и в деревне.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

В России появится беспилотник для боевой экипировки нового поколения

Обновлено в 01:31
Политика

Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»

Территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
Обновлено в 02:53
Спорт

Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследования

Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

В Париже людей эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

На севере Парижа эвакуировали 1600 человек, чтобы обезвредить бомбу времен Второй мировой войны.
Обновлено в 03:10
Хоккей

Панарин и Малкин вошли в число звезд игрового дня в НХЛ

Второй звездой дня стал нападающий "Филадельфии Флайерз" Трэвис Конекни, который забил два гола в матче против "Детройт Ред Уингз" (6:5 ОТ).
Обновлено в 02:45
Спорт

Лыжница Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубке мира в итальянском Конье.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Башкирии за браконьерство задержали местных депутата и полицейского

Обновлено в 04:28
Единоборства

Минаков потерпел первое поражение в карьере

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, уступив на турнире Bellator 216 французу Чейку Конго.
Обновлено в 00:16
Происшествия

В Кривом Роге подожгли и осквернили храм УПЦ МП

Обновлено вчера в 19:07
Экономика

Немецкая газета рассказала о превращении России в великую IT-державу

Россия превращается в "великую IT-державу", поскольку российские IT-компании отличаются профессионализмом и инновационностью, однако пока что в стране отсутствует крупный глобальный игрок, к такому выводу приходит немецкая деловая газета Handelsblatt.
Обновлено вчера в 19:15
Общество

В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян

Обновлено вчера в 21:50
Общество

В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража

Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Челябинская воспитательница забыла двухлетнего ребенка на улице

Следователи начали проверку после информации о том, что воспитательница одного из детских садов Озерска забыла на уличной веранде ребенка и ушла.
Обновлено в 00:51
Политика

Эксперт оценил ожидания Порошенко от президентских выборов на Украине

Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он ожидает «прекрасный результат» на предстоящих выборах главы государства.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Преподавательница ИТМО вывела студентов из аудитории за 10 минут до ЧП

В одном из Telegram-каналов сообщают, что за 10 минут до обрушения в Университете ИТМО преподавательница обратила внимание на странный треск.
Обновлено вчера в 12:24
Политика

Немецкий политик объяснил, почему Украину не пустили в НАТО

Берлин и Париж отказали Киеву в 2009 году в приеме в НАТО, учитывая российские интересы, однако в настоящее время многие считают это решение ошибочным, заявил РИА Новости на полях Мюнхенской конференции по безопасности немецкий политик, замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр Ламбсдорф.
Обновлено в 04:22
Футбол

«Ман Юнайтед» хочет заменить Лукаку на Дибалу или Икарди

Обновлено в 02:11
Политика

Жители Гаити сожгли флаг США и попросили помощи у России

Обновлено в 00:35
Происшествия

В Ленобласти зарезали пассажира автобуса Псков-Петербург

Убийство произошло в салоне автобуса, следовавшего из Пскова в Санкт-Петербург вечером в субботу, 16 февраля.
Обновлено в 04:32
Политика

Лавров резко ответил американским журналистам на вопрос об Асаде

Откровенной иронией ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос о «преступлениях» президента Сирии Башара Асада в ходе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.
Обновлено вчера в 16:56
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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