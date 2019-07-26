Украинские военные корабли, оставшиеся в Севастополе, находятся в "полуобморочном" состоянии не будут принимать участие в праздновании Дня Военно-морского флота России 28 июля, так как принадлежат другому государству, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.

с чего всё началось

День ВМФ России для украинских кораблей пройдет по-будничному. Это имущество украинского флота, а, значит, к российскому празднику не имеет никакого отношения. Впрочем, сегодня большая часть этих кораблей, как говорится, в полуобморочном состоянии, поэтому не до праздника.

Депутат Государственной думы России Дмитрий Белик сообщил журналистам, что украинские военные корабли, находящиеся на стоянке в бухтах Севастополя, не будут допущены на празднование Дня военно-морского флота в городе.

Флот Украины не пустят на празднование Дня ВМФ в Севастополе

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